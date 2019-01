SG BBM Frauen treffen am Mittwoch auf den Pokalschreck

× Erweitern Foto: Marco-Wolf Mannschaftsfoto-SG-BBM Saison 2018/19

Am 12. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen (HBF) gastiert der Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt bei der SG BBM Bietigheim. Die in der Liga noch sieglosen Wildcats feierten zuletzt mit ihrem Sieg im DHB-Pokal Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen einen Sensationserfolg und zogen überraschend ins OLYMP Final4 ein.

Für die SG BBM Bietigheim ist das Aufeinandertreffen mit dem Team von Trainerin Tanja Logvin die erste Bundesligapartie im neuen Jahr. 2019 absolvierte das Team von Cheftrainer Martin Albertsen bereits zwei Spiele im Europapokal, die beide gewonnen wurden und das spannende DHB-Pokal Viertelfinale gegen den Buxtehuder SV, in dem sich der deutsche Vizemeister mit 24:22 durchsetzte und dadurch zum dritten Mal in Folge ins OLYMP Final4 einzog, welches am 25. und 26. Mai in der Stuttgarter Porsche Arena stattfindet.

Ebenfalls das Ticket nach Stuttgart gelöst hat am vergangenen Sonntag das Tabellenschlusslicht der Handball Bundesliga Frauen, die SV Union Halle-Neustadt, mit einem überraschenden 35:31-Sieg gegen die favorisierten Werkselfen von Bayer Leverkusen und hat damit eindrucksvoll bewiesen, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat.

Neben dem Aufsteiger komplettieren die TuS Metzingen, der Thüringer HC und die SG BBM Bietigheim das OLYMP Final4.

In der Liga agierten die jungen Wildcats bisher glücklos, zeigten aber sehr gute Ansätze und hätten durchaus in der ein oder anderen Begegnung als Sieger von der Platte gehen können. Vom Tabellenplatz dürfen sich die SG BBM-Ladies demnach nicht täuschen lassen – dass die Wildcats Krallen zeigen und zubeißen können, weiß man spätestens seit dem vergangenen Wochenende.

SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen warnt vor der jungen Truppe: „Halle-Neustadt hat in den meisten Partien gut gespielt und am Ende unglücklich verloren. Irgendwann werden sie auch in der Liga gewinnen, da bin ich mir sicher. Ich möchte aber nicht, dass dies gegen uns der Fall ist. Wir werden uns wie gegen jeden anderen Gegner maximal vorbereiten.“

Geleitet wird das Spiel vom erfahrenen Schiedsrichtergespann Christian Moles und Lutz Pittner.

Anwurf in der Bietigheimer Viadukthalle ist um 20 Uhr. Sportdeutschland.tv überträgt die Partie live im Internet.