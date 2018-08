SG BBM überzeugt beim Elek Gyula Cup in Budapest

× Erweitern Foto: SG BBM Bietigheim Ines Ivancok SG BBM Bietigheim

Erstmals reiste die SG BBM zu einem Vorbereitungsturnier in die ungarische Hauptstadt Budapest. Vor der ersten Begegnung gegen MTK Budapest wurde SG-Neuzugang Laura van der Heijden an alter Wirkungsstätte herzlich mit Applaus begrüßt. Bis vor wenigen Wochen hatte die Niederländerin bei FTC-Rail Cargo Hungaria gespielt.

Die Partie gegen MTK Budapest dominierte das Team von Cheftrainer Martin Albertsen und gewann letztendlich souverän mit 27:17 (14:12).

Die Tore erzielten Malestein 6, Gustin 5, Lauenroth 4, Woller 3, Kudlacz-Gloc 3, Rozemalen 3, Visser 2, Braun 1.

Im Finale wartete mit Gastgeber FTC-Rail Cargo Hungaria ein echtes europäisches Schwergewicht auf die Bietigheimerinnen.

In einer intensiven Partie waren die SG BBM-Mädels stets auf Augenhöhe, verloren am Ende jedoch knapp mit 21:22 (8:10).

Die Torschützinnen für Bietigheim waren Naidzinavicius 6, Kudlacz-Gloc 5, Rozemalen 2, Woller 2, Lauenroth 2, van der Heijden 1, Schulze 1, Gustin 1, Visser 1.

Auch wenn das Finale verloren wurde, war man auf Bietigheimer Seite nicht unzufrieden. Die beiden Spiele haben gezeigt, dass man auf dem gewünschten sportlichen Weg ist. Torhüterin Dinah Eckerle wurde außerdem als beste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Cheftrainer Martin Albertsen zog eine positive Bilanz: »Es war eine super Leistung der gesamten Mannschaft, wobei ich ausnahmsweise die Defensive um meine beiden Torhüterinnen Valentyna Salamakha und Dinah Eckerle loben möchte. Sie haben einen tollen Job gemacht. In der Offensive müssen wir noch konzentrierter im Abschluss sein. Das war zwar »gut«, aber um »sehr gut« zu sein, müssen wir in den nächsten Wochen noch intensiv arbeiten. Nichts desto trotz bin ich sehr zufrieden mit meinen Spielerinnen.«

Das nächste Testspiel bestreitet die SG BBM am 25. August beim französischen Serienmeister Metz Handball, Viertelfinalist der vergangenen Champions League Saison. Am 3. September trifft man in Schwieberdingen auf Frisch Auf Göppingen, bevor am 8. und 9. September die Champions League-Qualifikation im polnischen Lublin ansteht.