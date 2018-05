SGBBM Frauen und ERIMA verlängern erfolgreiche Partnerschaft

× Erweitern Foto: Wolf-Sportfoto SGBBM Ludwigsburg, Deutschland 01. November 2017: CL - 17/18 - SG BBM Bietigheim vs. Vipers Kristiansand

Nach dem Titelgewinn der deutschen Meisterschaft 2017, kann auch in diesem Jahr schon jetzt auf eine erfolgreiche Saison zurückgeblickt werden. Neben dem Supercup-Sieg gleich zu Beginn konnte sich die 1. Frauenmannschaft bereits zwei Spieltage vor Saisonende die deutsche Vizemeisterschaft sichern. Diese tollen Erfolge können durch den Gewinn des DHB-Pokals am Wochenende nochmals getoppt werden. Im von ERIMA ausgerüsteten OLYMP Final4 in der Stuttgarter Porsche Arena treffen die Bietigheimerinnen im Halbfinale zunächst im Baden-Württemberg Derby auf die TuSsies aus Metzingen.

„Die Handballerinnen aus Bietigheim sind ein echtes sportliches Aushängeschild in Deutschland“, meint Gorden Brockmann, ERIMA Vertriebsleiter Zentrale Deutschland. „Es erfüllt uns als Ausrüster mit Stolz, die bisher sehr erfolgreiche Partnerschaft weiter fortführen zu können. Wir werden den Verein auch in Zukunft bestmöglich unterstützen. Für das OLYMP Final4 am Wochenende drücken wir dem Team die Daumen.“

Seit dem Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga 2013 hat sich die Bietigheimer Damenmannschaft zu einer festen Größe in der höchsten deutschen Spielklasse etabliert. 2017 konnte sogar ungeschlagen die deutsche Meisterschaft gefeiert werden. Als EHF-Vizepokalsieger sorgte das Team im gleichen Jahr auch auf internationaler Bühne für Aufsehen. Neben der räumlichen Nähe zwischen Bietigheim und dem Unternehmen aus Pfullingen, verbindet die Partner vor allem der Bezug zur Tradition.