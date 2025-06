Special Olympics in Heilbronn und Neckarsulm (9. bis 12.7.25)

Die Landesspiele 2025 finden vom 09. bis 12. Juli in Heilbronn und Neckarsulm statt. Es ist die größte inklusive Sport­veranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher ­Beeinträchtigung in Baden-Württemberg.

Insgesamt werden 17 Sportarten angeboten, darunter Boccia, Kanu, Kraftdreikampf und Leichtathletik. Viele Sportarten werden als Unified Sports® durchgeführt, bei denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Sport treiben. Alle Veranstaltungen können besucht werden, der Eintritt ist frei. Insgesamt werden etwa 1100 Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg sowie internationale Teilnehmer aus Ländern wie Schweiz, Italien, Österreich und Finnland erwartet. Zudem sind rund 500 Freiwillige im Einsatz. Ziel ist Teilhabe und Qualifikation: Bei Anerkennungswettbewerben können sich die Sportler für die Nationalen Spiele 2026 qualifizieren, mit Aussicht auf die Weltspiele 2027 in Chile. Die Spiele werden unter dem Motto #GemeinsamStark stattfinden. Die feierliche Eröffnung findet am 9. Juli in der Intersport redblue Halle statt. Weitere Veranstaltungsorte sind: Kiliansplatz mit einer Festivalmeile und Bühne, Beachvolleyball-Turnieren am Bollwerksturm. In Heilbronn sind zudem das Frankenstadion und in Neckarsulm die Ballei sowie das Sportbad Austragungsorte für verschiedene Wettbewerbe.

Das Rahmenprogramm umfasst eine Eröffnungsfeier mit der Entzündung des olympischen Feuers, ein Familienprogramm, die Landesspiele-Disko, das Gesundheitsprogramm und eine Abschlussfeier. Zusätzlich gibt es ein Wettbewerbsfreies Angebot mit Bewegungsstationen, bei denen alle teilnehmen können. Das Beteiligungsforum #ZusammenInklusiv findet am Donnerstag, 10. Juli in der Ballei mit spannenden Gästen wie Raúl Krauthausen statt. Es bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich rund um das Thema Inklusion und Beteiligung auszutauschen. Die Gesichter der Spiele sind Rozaliya Khudeeda, Olympiasiegerin Carina Bär-Mennigen, David Sanzenbacher und Zsuzsanna Dede. Alle zusammen repräsentieren und fördern die Spiele gemeinsam.

Special Olympics Landesspiele

Mi. 9. bis Sa. 12. Juli, Heilbronn & Neckarsulm

Infos & Zeitplan unter landesspiele.so-bw.de