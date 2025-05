Special Olympics: Nordbadische Fußball-Meisterschaften bei der Johannes-Diakonie ausgetragen

An Spielspaß und guter Laune hat es nicht gefehlt bei den Nordbadischen Fußballmeisterschaften für Menschen mit Behinderung. Allenfalls etwas Regen hätte den Plätzen gutgetan. So wurde das Kleinfeldturnier auf dem Gelände der Johannes-Diakonie in Mosbach eine teils staubige, aber trotzdem spannende Veranstaltung, bei der dank vieler Helferinnen und Helfer auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. Veranstalter war Special Olympics Baden-Württemberg.

Der Wettbewerb hat Tradition. Ins Leben gerufen Ende der 80er Jahre sind aus dem früheren Nordbaden-Turnier die regionalen Meisterschaften von Special Olympics hervorgegangen. Mit-Organisator Achim Schwind freute sich, dieses Jahr neue Mannschaften wie auch altbekannte Teams dabei zu haben. „Für viele Spielerinnen und Spieler ist das Turnier ein Höhepunkt im Jahr“, erklärt er. „Spaß am Fußball steht dabei genauso im Mittelpunkt wie das Beisammensein und alte Bekannte zu treffen.“

In diesem Jahr kämpften 17 Teams in vier Leistungskategorien um die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften. Nach der feierlichen Begrüßung durch die Sportkoordinatorin der Johannes-Diakonie, Claudia Geiger, ging es auf zwei Plätzen zur Sache. Besonders spannend war der Wettbewerb in Leistungskategorie A, in der die erste Mannschaft der Johannes-Diakonie ungeschlagen mit zwei Siegen und zwei Unentschieden den Sieg davontrug. Auch die Teams von der Lebenshilfe Bruchsal, von den HWK Karlsruhe und von den Buchener Werkstätten der Johannes-Diakonie konnten sich über Meistertitel in ihren Kategorien freuen. Gemeinsam mit den jeweils Zweitplatzierten spielen sie am 20. September beim MTV Stuttgart um die Landesmeisterschaft.

Die Platzierungen im Überblick

Kategorie A

1. Johannes-Diakonie 1, 2. ATW Mannheim, 3. Murgtal-Werkstätten 1

Kategorie B

1. Lebenshilfe Bruchsal, 2. Caritas Pforzheim, 3. Pilgerhaus Weinheim

Kategorie C

1. HWK Karlsruhe, 2. Johannes-Diakonie 2, 3. Caritas-Werkstätten Alois Eckert 1, 4. Murgtal-Werkstätten 2

Kategorie D

1. Johannes-Diakonie WfbM Buchen, 2. Gustav-Heinemann-Schule Pforzheim, 3. Lebenshilfe Bruchsal 2, 4. Caritas-Werkstätten Alois Eckert 2, 5. HWK Ettlingen, 6. Johannes-Diakonie 3, 7. Johannes-Diakonie 4