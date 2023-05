Special Olympics Sportfest 2023 in Neckarsulm

Im Rahmen des Special Olympics Host Town Program (Gastgeberprogramm) veranstalten die Städte Heilbronn und Neckarsulm ein großes Sportfest. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen und das Thema Sport und Inklusion in den Fokus zu rücken. Begegnungsräume zu schaffen, ist ein Schlüssel für gelebte Inklusion und Sport ist der perfekte Ort, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen können. Sport stärkt den Zusammenhalt, ist respektvoll und fair und macht vor allem Spaß. Das Special Olympics Sportfest findet am 14. Juni 2023 im Pichterich-Stadion in Neckarsulm statt. Beginn ist um 17:30 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung, bei der symbolisch ein kleines olympisches Feuer entzündet wird. An Sport- und Bewegungsstationen kann eine Special Olympiade absolviert werden, bei der der Spaß im Vordergrund steht. Musik gibt es von der inklusiven Band Better Than und dem inklusiven Duo DJ Sven und Mr Sheld. Barrierefreiheit ist selbstverständlich: Das Gelände ist mit dem Rollstuhl zugänglich und es gibt sowohl eine rollstuhlgerechte Toilette als auch eine Toilette für Alle. Ein Gebärdensprachdolmetscher übersetzt in Gebärdensprache. Für Hörhilfeträger steht eine Hörunterstützungsanlage bereit. Ein Shuttlebus pendelt zwischen dem Neckarsulmer Hauptbahnhof und dem Pichterich-Stadion.

Sollte weitere Assistenz benötigt werden, kann diese angefragt werden unter: irina.richter@heilbronn.de oder Tel. 07131 / 563728.

Special Olympics Sportfest, Mi. 14. Juni, 17:30 Uhr, Pichterich-Stadion, Pichterichstr. 71, 74172 Neckarsulm, www.heilbronn.de/hosttown