Nach der verdienten Winterpause geht es im Januar 2020 für die hoffentlich ausgeruhte und für die kommenden Spiele wieder voll motivierte Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim wieder aufs Fußballfeld. Im Januar steht nur ein Heimspiel an. Am 18. Januar - am 18. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/2021, trifft die Truppe um Coach Alfred Schreuder in der heimischen PreZero Arena auf die Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Beginn des Spiels ist um 15.30 Uhr. Zwei Wochen später steht am 1. Februar das nächste Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen an. Beginn ist ebenfalls um 15.30 Uhr.

