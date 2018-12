Spitzenspiel in der Handball-Damen-Bundesliga: SG BBM vs. THC

× Erweitern SG BBM Trainer Martin Albertsen

Herr Albertsen, am 23. Januar steht in der Handball Bundes-liga Frauen (HBF) das Spitzenspiel gegen den ewigen Rivalen Thüringer HC auf dem Plan. Gibt es eine spezielle Vorbereitung auf den Bundesliga-Schlager?

Es ist das Spitzenspiel in der Bundesliga und wir hoffen auf eine bestens gefüllte MHPArena. Wir bereiten uns wie auf jedes Spiel vor. Im Januar haben wir nur englische Wochen und spielen am Wochenende vor der Begegnung mit Thüringen im Europapokal in Dänemark gegen Esbjerg – wir sind somit voll im Wettkampfmodus. Mein Team wird alles für den Sieg geben.

Ist in den Duellen mit dem THC ein besonderer Moment oder ein spezielles Spiel besonders in Erinnerung geblieben?

Jedes Spiel gegen Thüringen ist besonders und wird oft auf der mentalen Ebene entschieden. In der vergangenen Saison gewannen wir im DHB-Pokal hoch gegen sie. In der Bundesliga revanchierten sie sich mit einem hohen Sieg gegen uns. Diese Spiele wurde meiner Meinung nach im Kopf entschieden. Die Zuschauer erwartet auf jeden Fall eine packende Atmosphäre und Spitzenhandball auf internationalem Niveau.

Wie wichtig wäre ein Heimsieg für den weiteren Saisonverlauf?

Alle Heimsiege sind wichtig. Aber diese Punkte gegen den amtierenden Deutschen Meister würden am Ende doppelt zählen. Fakt ist: Hätten wir in der letzten Saison beide Spiele gegen den THC gewonnen, wären wir wieder Deutscher Meister geworden.