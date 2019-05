Sportbusiness-Talk am 24. Mai

× Erweitern Foto: DHBW Heilbronn Bildungscampus DHBW HN

Die Podiumsdiskussion ist der Auftakt zum ersten Sportmanagement-Deutschland-Cup an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Prominente Gäste des Sportbusiness-Talks sind der SKY-Sportmoderator Yannick Erkenbrecher, Thomas Krücken, der Junioren Chef-Trainer des 1. FSV Mainz 05, der Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf Thomas Röttgermann und Frank Stäbler, der dreimalige Ring-Weltmeister von den Red Devils Heilbronn.

Die Redner sprechen nicht nur über Ihre Karriere, ihre beruflichen Ziele und den Arbeitsalltag, sondern geben den Sport-Management-Studierenden handfeste Tipps für den Berufseinstieg unter dem Motto „When sportbusiness is life“. Zielgruppe sind die Teilnehmer des Sportmanagement-Cups und alle Studierenden aus Heilbronn. Die Video-Einladung von Yannick Erkenbrecher finden Sie auf unserer Facebook-Seite www.facebook.de/dhbwheilbronn.

Vom 24. – 26. Mai 2019 findet der Sportmanagement-Deutschland-Cup erstmals in Heilbronn an einem Standort der Dualen Hochschule Baden-Württemberg statt. Das Besondere: Dieser Cup wurde von Studierenden für Studierende organisiert. Im Teilnehmerfeld der Hochschulen und Universitäten aus ganz Deutschland finden sich unter anderem die Sporthochschule Köln und der Bodenseecampus Konstanz. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung ist das Fußballturnier im Frankenstadion am 25. Mai 2019 von 10.30 – 18:00 Uhr. Vor zwölf Jahren wurde der Sportmanagement Cup ins Leben gerufen, um das Netzwerk im Bereich Sportmanagement zu stärken.

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Webseite https://sportmanagement-deutschland-cup.jimdosite.com. Hier geht es zum Trailer https://youtu.be/XWqYZBULLKg.

Wir freuen uns, wenn Sie kommen und bitten um Anmeldung unter spmcup-heilbronn@web.de. Vielen Dank!

Veranstaltung: Sport-Businesstalk

Ort: Forum am Bildungscampus

Datum: Freitag, 24. Mai 2019

Zeit: 19:30-21:30 Uhr