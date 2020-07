Sportwetten ab 2021 legal? Pro und Contra

Ab dem 1. Juli 2021 wird sich für Sportwetten-Fans in Deutschland einiges ändern. Der dann in Kraft getretene neue Glücksspielvertrag hat zur Folge, dass sämtliche Online-Glücksspiele legal sind. Auch wenn dies zunächst einmal gute Nachrichten sind, ist längst nicht alles eitel Sonnenschein.

Jeden Tag werden wir mit Werbung für Wettanbieter überhäuft. Ob im Fernsehen oder beim – vor Corona noch möglichen – Besuch im Stadion: „Tipico“ und Co. sind allgegenwärtig. Und wenn Ex-Fußballtorwart Oliver Kahn den Satz „Ihre Wetten in sicheren Händen“ in die Kamera spricht, dann werden ihm vermutlich die wenigsten widersprechen. Tatsächlich mag das auch so sein, doch viele „Zocker“ wissen nicht, dass sie sich mit der Abgabe ihrer Tippscheine online in einem relativ rechtsfreien Raum bewegen. „Tipico“ und viele andere Anbieter auch haben ihren Sitz in Malta, von dort aus können sie ungestört agieren. In Deutschland wäre das nicht möglich, da Glücksspiele nur in Schleswig-Holstein erlaubt sind. Das Thema ist also Ländersache. Wer in anderen Bundesländern lebt und sich an Sportwetten beteiligt, ist in einer rechtlichen Grauzone unterwegs – zumindest bislang. Ab 2021 wird ein neuer Glücksspielvertrag in Kraft treten, der auch Wetten in ein legales Gewand hüllen soll. Die größte Aufmerksamkeit wird in diesem Zuge dem Spielerschutz entgegengebracht. Zu Kontrollzwecken soll eine zentrale Spielerdatei ins Leben gerufen werden.

Ein weiterer entscheidender Punkt, der in diesem Vertrag verankert ist, sind die Einzahlungsoptionen. Bei Wettanbietern registrierte Spieler sollen ab Sommer kommenden Jahres „nur“ noch bis zu 1.000 Euro auf ihr Spielerkonto einzahlen dürfen. Für einen Gelegenheits-Gambler mag das nach einer stolzen Summe klingen, doch viele regelmäßige Tipper sind ganz andere Summen gewöhnt. Kritiker des neuen Glücksspielvertrages sehen in diesem Umstand daher die Gefahr, dass sich der eine oder andere schnell den Weg in Richtung Schwarzmarkt bahnen wird. Der Begriff „Spielerschutz“ ist also ein zweischneidiges Schwert. Zudem ist zu befürchten, dass die Legalität dazu führen könnte, dass die Anzahl der Spielsüchtigen in die Höhe schnellt.

Sportwettenonline: Das ändert sich mit dem Glücksspielvertrag

Allerdings gibt es auch gute Gründe dafür, dass die Szene sich seit vielen Jahren für eine einheitliche Regelung ausspricht – und dafür, dass Sportwetten endlich legal werden. Ähnlich wie bei regulären Spielbanken kann auf diesem Weg bessere Suchtprävention vollzogen und der Markt kontrolliert werden. Aus staatlicher Sicht darf man sich über hohe Steuereinnahmen freuen, die Vorteile des boomenden Wettspielmarktes sind auch der Politik und Wirtschaft nicht entgangen. Mit Blick auf Sportwettenonlinewird sich für die Tipper im kommenden Jahr einiges ändern. Insbesondere in Sachen Livewetten wird das bisherige Angebot stark heruntergefahren. Hier sollen dann nur noch Wetten auf das finale Endergebnis, das nächste Tor (etwa beim Fußball) oder den nächsten Satz (beim Tennis) möglich sein. Einige Sportarten – vor allem diese, die für höhere Ergebnisse bekannt sind (Basketball oder Handball) – könnten im Bereich der Livewetten in Zukunft leer ausgehen.

Langzeitwetten wird es natürlich weiterhin geben. Wer zum Beispiel vor der Saison 2019/20 darauf gesetzt hat, dass Arminia Bielefeld aufsteigt, dürfte in den vergangenen Tagen Luftsprünge gemacht haben. Der Aufstieg des VfB Stuttgart war dagegen schon eher absehbar. Ähnliche Wetten können also auch ab 2021 weiterhin platziert werden. Wichtig ist, dass sich auch die Nutzer vor der Registrierung verantwortungsvoll mit dem Markt auseinandersetzen – unabhängig vom neuen Glücksspielvertrag. So kannst du dich zum Beispiel auf einem neuen Vergleichsportal über Sportwetten online informieren und wichtige Tipps erhalten, die es beim Wetten zu beachten gilt.