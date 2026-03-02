Start der Anmeldung zum 29. ebm-papst Marathon

Der 29. ebm-papst Marathon 2026 in Niedernhall startet offiziell in die neue Saison. Die Anmeldung ist bereits geöffnet und ermöglicht allen Laufbegeisterten, sich frühzeitig unter www.ebmpapst-marathon.de einen Startplatz für eines der größten Sportereignisse in Hohenlohe zu sichern.

Auch in diesem Jahr werden wieder mehrere tausend Teilnehmende erwartet, die die besondere Atmosphäre entlang der Strecke und im Start- und Zielbereich genießen werden. Mit einem breiten Programm aus unterschiedlichen Laufdistanzen und familienfreundlichen Angeboten ist der ebm-papst Marathon wieder ein Highlight für Sportlerinnen und Sportler sowie Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Marathon-Samstag ist traditionell dem Freizeitlauf und dem Nordic Walking gewidmet. Hier steht das gemeinsame sportliche Erlebnis im Vordergrund. Ob jung oder alt, mit oder ohne sportliche Erfahrung – jeder kann in seinem eigenen Tempo mitmachen. Im Ziel werden alle Teilnehmenden mit großer Begeisterung empfangen. Der Sonntag bildet den sportlichen Höhepunkt des Wochenendes. Neben dem klassischen Marathon werden der Duo-Marathon, der Staffelmarathon, der Halbmarathon und der 10- Kilometer-Lauf ausgetragen. Das Programm wird durch Wettbewerbe für Handbiker und Inliner sowie zahlreiche Kinderläufe ergänzt, die am Nachmittag starten. Besucherinnen und Besucher erwartet das ganze Wochenende über ein vielseitiges Rahmenprogramm: Auf der Marathonwiese gibt es an beiden Veranstaltungstagen Unterhaltung, ein vielfältiges gastronomisches Angebot und Spielmöglichkeiten für Kinder.

Mit “0-10-21" und “Team 42” Schritt für Schritt zum eigenen Laufziel

Ein wichtiger Bestandteil des ebm-papst Marathons ist die optimale Vorbereitung der Läuferinnen und Läufer. Auch im Jahr 2026 bietet das Unternehmen daher wieder die erfolgreichen Trainingsprogramme “0-10-21" und “Team 42” an. Das Programm “0-10-21" richtet sich vor allem an Anfängerinnen und Anfänger sowie Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer, die 10 oder 21 Kilometer beim Event bewältigen wollen. „Wir wollen die Teilnehmenden fürs Laufen begeistern. Ob Laufanfänger, Wiedereinsteiger oder erfahrene Läufer – alle sind willkommen. Sich gemeinsam auf die zehn Kilometer oder einen Halbmarathon vorzubereiten und sich gegenseitig zu unterstützen, macht einfach riesigen Spaß“, berichtet Ralf Stehle, Gesundheitsmanager bei ebm-papst und Organisator von “0-10-21".

Ab Mitte Mai trainieren die Gruppen immer dienstags um 19:00 Uhr in Niedernhall. Die Teilnehmenden erhalten einen individuellen Trainingsplan und werden Schritt für Schritt an die Distanzen von zehn Kilometern bzw. dem Halbmarathon herangeführt. Das Training in mehreren Geschwindigkeitsgruppen ermöglicht es allen Teilnehmenden, in einem für sie passenden Tempo zu trainieren.

Erfahrenere Läuferinnen und Läufer können sich mit dem „Team 42“ gezielt auf die Marathondistanz vorbereiten. Die gemeinsamen Einheiten finden vor allem am Wochenende statt. Unter der Woche besteht die Möglichkeit, sich dem Training von “0-10-21" anzuschließen oder eigenständig zu trainieren. Das Ziel des Programms ist nicht die Bestzeit über die Marathondistanz, sondern ein erfolgreicher Zieleinlauf über die gesamte Strecke von rund 42 Kilometern. „In den vergangenen zwei Jahren haben unsere Läuferinnen und Läufer nicht nur kontinuierlich Fortschritte gemacht, sondern auch jede Menge Freude und Teamgeist erlebt. Und am Ende gemeinsam über die Ziellinie zu laufen – das war der perfekte Höhepunkt einer großartigen Trainingszeit“, berichtet Armin Zipf, Trainer des Marathon-Teams „Team 42“. Die Teilnahme am Marathon-Team setzt Lauferfahrung voraus.

Die Anmeldung für beide Trainingsprogramme ist über die E-Mail-Adresse trainingscamp@ebmpapst-marathon.de möglich. Der Anmeldeschluss ist der 15. März 2026. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.