Startschuss für den Dauerkartenvorverkauf bei den SG BBM-Ladies

Seit Freitag, 3. August, läuft der Dauerkartenvorverkauf für die Heimspiele des deutschen Vizemeisters der Handball Bundesliga Frauen (HBF), der SG BBM Bietigheim.

Für alle bisherigen Karteninhaber und Mitglieder gibt es für die Saison 2018/19 einen Rabatt von 20 Prozent im Vergleich zum Einzelticketkauf. Alle Neubestellungen haben eine Ersparnis von 10 Prozent. Dieses Angebot ist gültig bis einschließlich 31. August.

Ein zusätzliches Schmankerl hat die SG BBM für ihre Fans parat: Unter allen Erwerbern einer Dauerkarte im Vorverkauf werden erstmals drei von der Mannschaft signierte Trikots verlost.

»Unsere Preise bleiben unverändert zum Vorjahr. Damit wollen wir uns bei unseren treuen Fans für die tolle Unterstützung in der vergangenen Saison bedanken. Die neue Spielzeit verspricht wieder spannende Begegnungen mit nationalen und internationalen Top-Teams – dafür benötigen wir wieder Ihre Unterstützung«, so Geschäftsführer Torsten Nick.

Das attraktive Kombipaket, bestehend aus Spielen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene, macht es möglich, dass man bereits ab 75 Euro für den ermäßigten Stehplatz alle Partien in diesen beiden Wettbewerben live verfolgen kann.

Gespielt wird in der neuen Saison wieder in der MHP-Arena in Ludwigsburg und auch in der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim.

Los geht es für die SG-Ladies am Mittwoch, 12. September um 19.30 Uhr in der Halle am Viadukt gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen.

Bestellungen nimmt die Geschäftsstelle der SG BBM ab sofort entgegen.

E-Mail: geschaeftsstelle@sgbbm.de oder 07142 / 9197800. Das Bestellformular kann auch gefaxt werden an 07142 / 9197810.