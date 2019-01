Super-Bowl-Party im OPTIMA Sportpark

× Erweitern Superbowlparty Unicorns 19

Am Sonntag, 3. Februar ist es wieder soweit: In den USA wird im Super Bowl der Meister in der National Football League ausgespielt! Footballfans auf der ganzen Welt fiebern diesem Ereignis entgegen. Der GreenClub und die Schwäbisch Hall Unicorns laden ab 22:00 Uhr zur Party in die Sparkassen Business Lounge im OPTIMA Sportpark ein.

Chancen auf die Teilnahme an der 53. Auflage des Großspektakels und Endspiels, die in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia stattfindet, haben noch die vier Halbfinalisten Kansas City Chiefs, New England Patriots, Los Angeles Rams und New Orleans Saints. Die Conference Championship Games am kommenden Sonntag Wochenende werden zeigen, welche beiden Teams sich in zwei Wochen im 2017 neu eröffneten Mercedes-Benz Stadium gegenüberstehen werden.

Footballfans in Schwäbisch Hall und Umgebung können das wichtigste NFL-Spiel des Jahres bei freiem Eintritt in der Sparkassen Business Lounge im Haller Optima Sportpark verfolgen. Neben der Live-Übertragung wird ein interessantes Rahmenprogramm geboten. Geplant sind Interviews mit Spielern und Trainern des amtierenden Deutschen Meisters, Highlight-Videos der letzten Saison, sowie erste Infos zur Saison 2019. Außerdem gibt es beim Tippspiel pro Quarter tolle Preise zu gewinnen. Der Erlös daraus kommt der UNICORNS-Jugend zugute.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Die von den Heimspielen der TSG-Footballer bekannte Limebar wird vor Ort sein und passend zum Anlass werden vom Grillrebell Thomas Sept typisch amerikanische Speisen angeboten. Auf der Karte stehen unter anderem Pulled-Pork, Chicken Wings und vegetarisches Wokgemüse.