Supercup in der Porsche Arena

Schon vor Beginn der Vorbereitung kann sich Stuttgarts schönster Sport auf ein tolles sportliches Highlight zu Beginn der neuen Volleyballsaison freuen. Der Volleyball Supercup der Frauen wird in diesem Jahr in der Stuttgarter Porsche Arena ausgetragen. Am 1. November duellieren sich der deutsche Meister und Vizemeister SC Potsdam um den ersten Titel der neuen Saison. Für die Mannschaft und die Fans ist das Heimspiel der erste große Höhepunkt der neuen Spielzeit.

Beim Volleyball Supercup kämpfen normalerweise Meister und Pokalsieger um den ersten Titel der neuen Saison. Da Allianz MTV Stuttgart in der abgelaufenen Saison sowohl das DVV-Pokalfinale als auch die Meisterschaft für sich entscheiden konnte, tritt der Double-Sieger gegen den Vizemeister der vergangenen Spielzeit – den SC Potsdam – an. Beide Teams lieferten sich in der Finalserie der Playoffs spannende Duelle, in denen Potsdam und Stuttgart jeweils Auswärtssiege holten, ehe Stuttgart im alles entscheidenden fünften Spiel mit einem Heimsieg die Meisterschaft perfekt machte.

Es ist nach Finalmatch vier in den Playoffs 2016 erst das zweite Mal in der Vereinsgeschichte, dass die Stuttgarterinnen in der Porsche-Arena aufschlagen. Damals wurde mit 5.392 Fans der bis heute gültige Rekord für ein Bundesligaspiel im deutschen Frauenvolleyball aufgestellt. Auf eine ähnliche Kulisse hoffen die Beteiligten beim Volleyball Supercup 2022. »Aufgrund der diesjährigen Weltmeisterschaften der Frauen findet der Volleyball Supercup verhältnismäßig spät statt, dafür können sich alle Fans auf einen absoluten Kracher vor einer beeindruckenden Kulisse freuen«, so Julia Retzlaff, Geschäftsführerin Sport der Volleyball Bundesliga. »Wir hoffen darauf, viele Volleyball-Fans in der Porsche-Arena begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen gelungenen Volleyball Supercup zu feiern!«

Auf diesen ganz besonderen Saisonstart in der eigenen Stadt freut sich auch Aurel Irion, Geschäftsführer Allianz MTV Stuttgart: »Für uns ist es großartig, den Volleyball Supercup in Stuttgart zu haben. Wir werden in der Porsche-Arena ein tolles Spiel mit mehr als 4.000 Zuschauern und Zuschauerinnen erleben. Der Club und auch Stuttgart als Sportstadt sind stolz, dieses erste Highlight der neuen Saison mit der VBL zusammen auszurichten.«

Allianz MTV Stuttgart konnte den Supercup – bei vier Teilnahmen – bereits einmal gewinnen, der SC Potsdam ist zum ersten Mal dabei. Die Brandenburgerinnen waren in der letzten Saison das einzige Bundesligateam, das Stuttgart besiegen konnte. Es ist also alles angerichtet für einen spannenden Volleyballabend.

Für alle Fans, die am 1. November um 17.15 Uhr nicht live vor Ort dabei sein können, ist gesorgt: Der Volleyball Supercup der Frauen wird live auf SPORT1 im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de sowie bei SPORT1 Extra zu sehen sein.

Auch der Start zur regulären Saison steht schon fest. Für die Stuttgarterinnen geht es mit einem Heimspiel gegen den VfB Suhl am Samstag, den 29. Oktober, zur Sache. Der reguläre Dauerkartenverkauf für die neue Saison von Stuttgarts schönsten Sport beginnt am 8. August. alh

Volleyball Supercup der Frauen 2022

Allianz MTV Stuttgart vs. SC Potsdam

Di. 1. November, 17.15 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart,

Tickets unter: www.easyticket.de oder Fon: 0711 2 555 555,

alle Infos und Termine: www.stuttgarts-schoenster-sport.de