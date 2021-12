SWLB-Hundeschwimmen: Spende geht ans Tierheim Ludwigsburg

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) unterstützt auch in 2021 das Tierheim in Ludwigsburg mit einer Spende. Die Einnahmen aus dem diesjährigen Hundeschwimmen im Freibad Hoheneck wurden im Dezember dem Tierheim überreicht. Zahlreiche Zwei- und Vierbeiner haben im Oktober das beliebte Hundeschwimmen nach Saisonabschluss am Neckar besucht.

Der Betrag wurde von der SWLB aufgerundet, so dass 1.500 Euro (symbolisch) per Scheck übergeben werden konnten. Überreicht wurde Spende durch Jens Ronneberger, stellvertretender Bereichsleiter Freizeit & Mobilität der SWLB, und Manuela Kaiser, SWLB und Initiatorin des Hundeschwimmens, an Katharina Fischinger, aktiv im Ausschuss des Tierschutzvereins und Betreuerin des Projekts Sonderf(e)lle.

Apropos Sonderfelle: Der liebenswerte Schäferhund-Mischling Pago (5) ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause, genau wie zahlreiche andere Tiere, die derzeit im Tierheim betreut werden. Wer Interesse an dem Vierbeiner hat, schaut gern auf der Internetseite des Tierheims unter www.tierheim-lb.de nach.