Nach der WM ist vor der Bundesliga. Des einen Freud, des anderen Leid. Unterschiedlicher könnte die Gemütslage bei der Rückkehr der beiden WM-Fahrer des VfB allerdings wohl kaum sein: Ein enttäuschter Mario Gomez mit hängendem Kopf und ein sich nach München verabschiedender, freudestrahlender Benji Pavard als frischgekürter Weltmeister. Auf einen weiteren Weltmeister trifft die Korkut-Elf noch vor dem Saisonstart: Beim »Tag des Brustrings« ist Antoine Griezmann mit Atletico Madrid in der Mercedes-Benz-Arena zu Gast.

Sportlich ernst wird es für den VfB Stuttgart in der neuen Saison erstmals am 5. August. Dann trifft das Team von Coach Tayfun Korkut beim »Tag des Brustrings« mit Atletico Madrid auf ein internationales Top-Team. Abgerundet wird das fußballerische Spektakel in und vor der Mercedes-Benz-Arena mit einem »Spiel der Legenden« am Nachmittag und bereits morgens ab 11 Uhr mit dem VfB Familienfest. Der Eintritt zu selbigem auf dem Hügel vor dem Mercedes-Benz Museum ist dabei frei.

Erstmals auf großer Bühne werden sich dann auch die Neuzugänge des VfB den eigenen Fans präsentieren. »Ich freue mich riesig, wieder daheim zu sein, ich habe die Fans, die Mitarbeiter und das ganze Umfeld richtig vermisst. Ich habe das VfB Trikot schon als Kind getragen und ich brenne darauf, dieses Trikot jetzt wieder tragen zu dürfen«, freut sich Heimkehrer Daniel Didavi auf den Start in die neue Saison. Ebenfalls neu beim VfB ist der Ex-Dortmunder Gonzalo Castro: »Ich möchte mit dem VfB den erfolgreichen Weg der vergangenen Monate fortsetzen. Die Mannschaft hat eine total interessante Mischung aus erfahrenen, gestandenen Profis und ambitionierten, talentierten, jungen Spielern.« Ambitionierte Ziele verfolgt auch Cheftrainer Tayfun Korkut, der seinen Vertrag in Stuttgart im Sommer vorzeitig bis 2020 verlängert hat: »Die Zusammenarbeit mit der Vereinsführung sowie der Mannschaft und dem Betreuerstab war vom ersten Tag an vertrauensvoll und von dem Ziel geprägt, sportlich erfolgreich zu sein. Es wurde sehr schnell deutlich, dass wir den erfolgreichen Weg der vergangenen Monate gerne gemeinsamen fortsetzen wollen und mit großer Motivation auf die künftigen Aufgaben schauen.« Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet der VfB am 18. August (18:30 Uhr) in Rostock in der ersten Runde des DFB Pokals.