Das größte Tanztunier der Welt in Stuttgart

Zwei Tage nach Erlöschen des olympischen Feuers in Paris startet in Stuttgart das größte Tanzturnier der Welt: Am Dienstag, den 13. August, um 9 Uhr beginnen im Beethovensaal des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle (KKL) die German Open Championships (GOC). Hier geben sich Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt bis Samstag, den 17. August, ein Stelldichein und ermitteln in 62 Einzelturnieren ihre Besten. Bei der 36. Auflage der GOC – der 19. im KKL – werden wieder Aktive aus über 50 Nationen erwartet. Auf dem Programm stehen Standard- und Lateinwettbewerbe aller Altersklassen. Herausragend Wettbewerbe sind die WDSF GrandSlams der Amateure in Standard (Donnerstag/Freitag) und Latein (Freitag/Samstag) sowie die Europameisterschaften im Boogie-Woogie der Hauptklasse (Samstag) und der Senioren und der Junioren (Freitag).

German Open, Di. 13. bis Sa. 17. August, Liederhalle, Stuttgart,

alle Infos & Tickets: www.goc-stuttgart.de