Teams aus Heilbronn und Neckarsulm holen Medaillen bei den Special Olympics 2022

Herausragende Leistungen haben Athletinnen und Athleten aus dem Heilbronner Land bei den Nationalen Spielen der Special Olympics vom 19. bis 24. Juni 2022 in Berlin gezeigt. Insgesamt 16 Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen brachten der Förderverein Behindertensport Heilbronner Land und die Behindertensportgemeinschaft Neckarsulm in den Sportarten Schwimmen, Fußball, Basketball, Boccia und Kanu nach Hause. Die OH-Kickers errangen einen stolzen 5. Platz im Fußball.

Vertreterinnen und Vertreter der Städte Heilbronn und Neckarsulm waren live dabei, um die Athletinnen und Athleten anzufeuern und sich auf ihre Gastgeberrolle vorzubereiten. Denn im nächsten Jahr wird im Vorfeld der Weltspiele 2023 eine chilenische Delegation im Rahmen des Host-Town-Programms in Heilbronn und Neckarsulm zu Gast sein. Beide Städte nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Host Towns aus ganz Deutschland.

Special Olympics ist die weltweit größte, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannte Sportbewegung für Menschen mit mentaler und mehrfacher Beeinträchtigung. Sie bietet den Athleten einerseits die Möglichkeit unter sich ihre Leistungen zu messen, andererseits – ganz im Sinne der Inklusion – bei Special Olympics Unified Sports gemeinsam mit Sportlern ohne Behinderung gegeneinander anzutreten.

Als nächstes folgen die Landes-Sommerspiele vom 13. bis 16. Juli 2022 in Mannheim, bei denen Heilbronn und Neckarslum wieder vertreten sein werden.

Rund 60 chilenische Sportlerinnen und Sportler sowie ihre Begleitpersonen werden im kommenden Jahr in Heilbronn und Neckarsulm zu Gast sein. Die Teilnehmenden der Special Olympics World Games in Berlin werden im Vorfeld der Spiele vom 12. bis 15. Juni in der Region Station machen, um sich zu akklimatisieren, auf die Wettkämpfe vorzubereiten und die Region kennenzulernen. „Wir werden alles dafür tun, dass sich unsere Gäste aus Chile bei uns wohlfühlen werden, und freuen uns darauf, bei dieser Gelegenheit, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen und den Inklusionsgedanken in den Vereinen und der Gesamtgesellschaft zu stärken“, sagen Harry Mergel und Steffen Hertwig, die Oberbürgermeister von Heilbronn und Neckarsulm. Beide Städte hatten sich im vergangenen Jahr als Host Town für eine Delegation beworben und im Januar dieses Jahres die Zusage bekommen.

Die Ankunft der Gäste wird am 12. Juni 2023 sein, die Weiterreise nach Berlin am 15. Juni. Dazwischen wird es ein umfangreiches Programm für die Gäste geben, bei dem sie Gelegenheit haben werden, die Region zu erkunden, zum Beispiel bei einem Besuch in der experimenta, einer Schifffahrt auf dem Neckar oder einem Besuch im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum. Auch Trainingszeiten sind eingeplant. In der Heilbronner Innenstadt findet ein Sporttag statt, bei dem die regionalen Vereine ihre Sportarten vorstellen. In Neckarsulm ist ein Sportfest im Pichterich-Stadion geplant, bei dem die örtlichen Vereine und Schulen mitwirken.

Im Anschluss an den Aufenthalt der olympischen Delegationen in den Gastgeberstädten finden die Special Olympics World Games vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt.