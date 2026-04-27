The Harlem Globetrotters: Jubliäumsshow, 06.05.26

2026 feiern die Harlem Globetrotters ihr 100-jähriges Bestehen – ein Jahrhundert voller Stil, Können und spektakulärer Shows. Mit der »100 Years World Tour« kehrt das legendäre Team in die Arenen weltweit zurück und macht auch in Deutschland Halt. Was 1926 in Chicago als mutiger Schritt gegen Ausgrenzung begann, entwickelte sich zu einer globalen Erfolgsgeschichte: Ein Team afroamerikanischer Spieler revolutionierte den Basketball mit Kreativität, Charisma und einer völlig neuen Spielweise. Heute stehen die Globetrotters für eine einzigartige Mischung aus Sport und Entertainment, die Generationen prägt und sogar Einflüsse auf Ligen wie die NBA hat. Im Mittelpunkt der Show steht Basketball auf höchstem Niveau – kombiniert mit atemberaubender Artistik. Trickwürfe über das ganze Feld, spektakuläre Dunks, rasante Ballwechsel und präzise Choreografien verschmelzen zu einem Erlebnis, das die Grenzen zwischen Sport und Show aufhebt. Dabei wird jede Halle zur Bühne: Das Publikum ist nicht nur Zuschauer, sondern Teil des Geschehens. Humor, Tempo und Interaktion sorgen dafür, dass Menschen jeden Alters begeistert werden. Mit Auftritten in über 120 Ländern und Millionen Fans weltweit sind die Harlem Globetrotters längst ein globales Phänomen. Doch ihr Einfluss reicht über den Sport hinaus: Sie engagieren sich für Bildung, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Jubiläumstour zeigt eindrucksvoll, wie Basketball Menschen verbinden kann – als Spiel, als Show und als gemeinsames Erlebnis voller Energie, Humor und Herz.

The harlem Globetrotters, Mi. 6. Mai, 19 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, c2concerts.de