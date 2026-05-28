Theatersport zu Gast im Sparkassen Carré, 27.06.26

Seit über 30 Jahren begeistert Theatersport – der Wettkampf zweier Mannschaften in der Kunst des Improvisierens – im LTT mit Schlagfertigkeit und Humor auf hohem Niveau. Dieses Erfolgsformat begeistert durch seine Unberechenbarkeit, sein Tempo, Sprachwitz und Musikalität. Nun kommt Theatersport-Tübingen ins Sparkassen Carré und auch hier erfinden die Spielenden zu den Vorschlägen aus dem Publikum spannende Geschichten, Expertenvorträge und Lieder. Die Zuschauer stimmen nach jeder Runde ab und entscheiden so, welches Team am Ende des Abends gewinnt. Wie immer ist nichts vorher abgesprochen, sondern entsteht live und spontan auf der Bühne!

Theatersport, Sa, 27. Juni , 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen