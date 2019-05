Traumberuf Sport-Manager -Profis berichten

× Erweitern Foto: Julius Kunold Sport Business Talk Foto: Moderator Lucas Ring, Frank Stäbler, Thomas Röttgermann, Yannick Erkenbrecher und Thomas Krücken (von links) gaben den Zuschauern nicht nur interessante Einblicke hinter die Kulissen des Profisports, sondern hatten bei der Podiumsdiskussion auch selbst viel Spaß.

Yannick Erkenbrecher und Thomas Krücken erzählten beim Sport-Business-Talk wie sie durch zahlreiche Praktika während des Studiums die Grundlagen für ihre heutigen Positionen gelegt haben.

Sportmanagement Deutschland Cup 2019

Am Freitagabend war die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn im Rahmen des "Sportmanagement Deutschland Cup 2019" Gastgeber von vier prominenten Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Thomas Röttgermann (Vorstandsvorsitzender Fortuna Düsseldorf), Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher, Thomas Krücken (Leiter Nachwuchszentrum 1. FSV Mainz) sowie Frank Stäbler (dreifacher Weltmeister und Bundesliga-Ringer der RED DEVILS Heilbronn) waren nach Heilbronn gekommen, um im Rahmen einer Podiumsdiskussion über ihre Karrieren zu berichten.

Möglich gemacht hatte dies eine Gruppe von sieben Studierenden des Studiengangs BWL-Dienstleistungsmanagement mit Schwerpunkt Sportmanagement, die unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Schwarzer in Heilbronn den Sportmanagement Deutschland-Cup 2019 ausgerichtet haben.

Nach einem Auftritt des Fußball-Freestylers Patrick Bäurer gab Thomas Röttgermann vor über 200 Zuschauern in seinem Vortrag Einblicke in Philosophie und Visionen des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. "Wir richten uns nicht nach dem Mainstream, sondern gehen bei der Ausrichtung des Vereins eigene Wege. Fortuna verkörpert einen besonderen Spirit, den wir auch weiterhin leben werden", berichtete Röttgermann.

Praktikum bei ManU

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion fühlte Moderator Lucas Ring, Projektleiter des Sportmanagement Deutschland Cup 2019, seinen Gästen vor allem in Sachen Karriereplanung auf den Zahn. Yannick Erkenbrecher und Thomas Krücken erzählten dabei unisono, dass sie durch zahlreiche Praktika während des Studiums die Grundlagen für ihre heutigen Positionen gelegt haben. "Du kannst dein Studium mit einem noch so tollen Notenschnitt beenden. Wenn du dir vorher keine Praxiserfahrung geholt hast, fängst du nach dem Abschluss trotzdem bei null an", sagte Erkenbrecher. "Deshalb habe ich während der Semesterferien bei verschiedenen Medien reingeschnuppert."

Thomas Krücken hatte es während seiner Semesterferien unter anderem nach England gezogen. "Ich hatte eine Praktikumsstelle bei Manchester United bekommen. Die hatten sich aber nicht wirklich für den Praktikanten interessiert. Deshalb habe ich nach ein paar Tagen bei Manchester City vorgesprochen und durfte dort gleich für den Nachwuchs ein Training gestalten. Davon waren sie so begeistert, dass sie mich gleich zum Trainer der E-Jugend gemacht haben. Das war die Grundlage zu meiner beruflichen Laufbahn", so der künftige Nachwuchs-Chef des VfB Stuttgart.

Sportförderung der Bundeswehr

Frank Stäbler berichtete von mühsamen Jahren, in denen er sich gegen den einfachen Weg über die Sportförderung der Bundeswehr entschieden hatte. "Ich hätte mein vertrautes Umfeld und die perfekten Trainingsbedingungen verlassen müssen, und das wollte ich nicht. Deshalb habe ich zuhause in Musberg erst eine Ausbildung zum Bürokaufmann und dann noch eine zum Fachinformatiker gemacht - parallel zu zehn Trainingseinheiten pro Woche. Das war eine harte Zeit, die mich geformt hat. Ich habe bewiesen, dass man auch parallel zur Ausbildung Weltmeister werden kann", sagte Stäbler stolz. Gleichzeitig verriet der Griechisch-Römisch Spezialist: "Ich möchte 2020 meine Karriere mit dem Olympiasieg beenden. Diesem Ziel ordne ich alles unter."

Die Zuschauer, Teilnehmer des Sportmanagement Deutschland Cup und Studierende von DHBW, Reinhold-Würth Hochschule Künzelsau, Deutscher Sporthochschule Köln, Rhein-Ahr Campus Remagen und Bodensee-Campus Konstanz sowie Sponsoren und Ehrengäste, zeigten sich von den Ausführungen der Gäste beeindruckt. Diese standen nach dem Ende der Podiumsdiskussion noch für Fragen und Selfies zur Verfügung. Yannick Erkenbrecher und Thomas Krücken ließen den Abend nach dem Abschluss des offiziellen Teils noch gemeinsam mit den Organisatoren und Teilnehmern in einem Heilbronner Lokal ausklingen.