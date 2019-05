Triathlon-Wochende

Es ist wieder soweit: Die hep Challenge Heilbronn 2019 findet am 19. Mai statt. Neben 2500 Starterinnen und Startern werden auch die Mitglieder des hep aktuellen hep Sports Teams an diesem Lauf teilnehmen. Als Markenbotschafter konnten dabei einige große und bedeutende Namen gewonnen werden, darunter Sebastian Kienle, Ironman Hawaii-Weltmeister, Arne Gabrius, bester deutscher Marathonläufer, Laura Philipp, die schnellste deutsche Frau auf Ironman-Distanz oder Boris Stein, der drei Mal unter den Top Ten beim Ironman war.

Bei der Streckenführung gibt es im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen. Die Teilnehmer über die drei Distanzen »Mittel«, »Olympisch« und »Sprint« dürfen sich auf eine neue Radstrecke freuen. Statt bisher gegen den Uhrzeigersinn geht es nun von Heilbronn aus auf direktem Weg ins Zabergäu. Über einen Schlenker nach Häfnerhaslach und Sternenfels geht es über den Kraichgau und das Leintal via B293 zurück ins Stadtzentrum. Ebenfalls geändert ist die Laufstrecke über die Mitteldistanz in Heilbronn. Hier gibt es eine Verlängerung um 2 Kilometer und die Athleten laufen somit nur noch drei statt bisher vier Runden.

Der Challenge Frauenlauf am 18. Mai, veranstaltet von Soroptimist International, ist in das Triathlon-Wochenende eingebettet und wurde bereits 2004 aus der Taufe gehoben. Der Start ist in der Oberen Neckarstraße auf der Höhe des Theaterschiffs. Zieleinlauf ist in der Badstraße. Am Lauftag werden am SI-Stand in der Unteren Neckarstraße ab 10 Uhr die Startunterlagen ausgegeben. Hausgemachter Kuchen, Kaffee und etwas Prickelndes zu trinken gibt es dort für die Läuferinnen und deren Freunde den ganzen Tag.

hep Challenge Heilbronn 2019, Sa. 18 und So. 19. Mai, Heilbronn, www.challenge-heilbronn.com