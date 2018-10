TSG 1899 Hoffenheim - Heißer Sinsheimer Oktober

× Erweitern Foto: TSG 1899 Hoffenheim Nadiem Amiri Eigengewächs Nadiem Amiri

Für die spieler der TSG 1899 Hoffenheim wird der Oktober richtig Kräfte zehrend. Schon der Monatsautakt wurde zum Kraftakt, als am 2.Oktober das zweite Gruppenspiel der Champions league gegen Manchester city anstand. Und auch der bundesligaalltag ging kaum fünf tage später gehörig schwer weiter. Am 7. Oktober kam Pokalsieger Eintracht Frankfurt zu einem kurzen Gastbesuch und nahm die drei Punkte mit. Und nach der wohlverdienten Nationalmannschaftspause spielt die TSG gegen den Club in Nürnberg und steht zum Monatsende noch das Derby gegen den VfB Stuttgart an. Es ist also alles angerichtet für echte Fußballleckerbissen im Oktober.

