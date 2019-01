TSG 1899 Hoffenheim und Pre Zero

× Erweitern PreZero Arena

Die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim hat zum zehnten Geburtstag einen neuen Namensgeber. Die Heimat des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim wird ab sofort PreZero Arena heißen. Pünktlich zum Rückrundenstart gegen den FC Bayern München präsentierte der Klub jüngst seinen neuen Sponsor, mit dem er künftig vor allem bei den Heimspielen auf dem Gebiet ressourcenschonender Abfallwirtschaft zusammenarbeiten wird.

Der Wertstoffmanagement-Spezialist aus Neckarsulm, der zur Schwarz-Gruppe als einem der fünf größten Handelsunternehmen der Welt gehört, wird die TSG 1899 dabei unterstützen, ihre ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. »Wir wollen gemeinsam aus unserem Stadion einen zukunftsweisenden Ort für Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz machen«, sagte TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich jüngst vor der Presse. »Als erfolgreicher Verein in einer der wichtigsten Ligen Europas sind wir uns unserer Vorbildwirkung auch abseits des Platzes bewusst. Mit unserem Partner von PreZero schonen wir Ressourcen und setzen ein weiteres Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung.« »Die Vision von PreZero ist ein Wertstoffmanagement, bei dem Abfälle zu annähernd 100 Prozent wiederverwertet werden, weil wir sie als wertvolle Rohstoffe verstehen«, erläuterte Dietmar Böhm, Geschäftsleiter von PreZero, das System. »Dazu analysieren wir Wertstoffströme und finden innovative Lösungen, von Abfalltrennsystemen bis hin zu unkonventionellen Recyclingansätzen.« Durch die Wiederverwertung könne nicht nur bei den Entsorgungskosten gespart werden, auch Ressourcen würden geschont und somit ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Diese Argumente überzeugten auch die TSG-Verantwortlichen. Nach eingehender Prüfung hatten die Experten festgestellt, dass die bei einem Heimspiel durchschnittlich angefallenen vier Tonnen Abfall, mindestens zu 60 Prozent als Wertstoff zu recyceln gewesen wären. »Das Team von PreZero hat uns eine beeindruckende Liste mit Punkten vorgelegt, die wir umsetzen können: Das reicht von Abfalltrennsystemen über einen Austausch von Styroporbechern durch wiederverwendbare Kunststoffbecher, bis hin zur Verwendung unseres Rasenschnittes als Rohstoff für die Produktion von Autogrammkarten, die auf Graspapier gedruckt werden«, zeigt sich Görlich von den Analyse-Ergebnissen der Neckarsulmer beeindruckt. »Unser Ansatz ist Transparenz: Wir zeigen das Potenzial vom Abfall als Wertstoff. Deswegen haben wir zum Rückrundenauftakt vor dem Stadion einen gläsernen Container aufgestellt, in dem wir die Abfälle aus dem letzten Heimspiel gegen Mainz ausstellen. Wir wollen zeigen, wie viel Abfall anfällt. Wir wollen zeigen, dass sich eine genauere Betrachtung durchaus lohnt«, so der Ausblick von Dietmar Böhm auf den Start der Kooperation.

Über Pre Zero

PreZero ist einer der führenden Entsorgungs- und Umweltdienstleister in Deutschland und gehört zur Schwarz- Gruppe. Mit innovativen und nachhaltigen Ansätzen verfolgt das Unternehmen an 80 Standorten und mit mehr als 3.000 Mitarbeitern in Deutschland und Europa das Ziel, die Ressourcenverschwendung in der Abfallentsorgung gegen Null zu senken. Dabei werden Wertstoff- Kreisläufe geschlossen und smarte Lösungen sorgen dafür, dass aus den Abfällen von heute die Rohstoffe von morgen werden. PreZero und TSG 1899 Hoffenheim haben eine fünfjährige Kooperation geschlossen mit einer Option auf weitere fünf Jahre.