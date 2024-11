TSG Hoffenheim in der Krise. Bringt der Trainerwechsel die Wende?

Am vergangenen Montag war es klar: Die Zeit von Pellegrino Matarazzo als Cheftrainer in Hoffenheim ist vorbei.

Matarazzo stand seit Februar 2023 an der Seitenlinie der TSG und hatte mit den Hoffenheimern in seinem ersten Jahr den Klassenerhalt geschafft und diese in der vergangenen Saison dann in die Europa League geführt. Allerdings konnte dieser Trend in der aktuellen Saison nicht fortgesetzt werden. In den ersten zehn Bundesliga-Partien konnte die TSG unter seiner Regie in der laufenden Spielzeit nur zwei Siege und drei Unentschieden erspielen. Mit neun Punkten rangiert Hoffenheim aktuell auf dem 15. Tabellenplatz. Nach einem uninspirierten 0:0 am vergangenen Wochenende gegen Augsburg zog man von Seiten des Clubs also die Notbremse.

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, zumal ich in den vergangenen Wochen seit meinem Amtsantritt einen sehr guten und offenen Austausch mit Rino hatte. Allerdings haben nun mehrere Faktoren dazu geführt, die Zusammenarbeit mit Rino als Cheftrainer zu beenden. Wir haben mit neun Punkten nach zehn Spielen zum aktuellen Zeitpunkt in der Bundesliga nicht nur zu wenig Zähler auf dem Konto, auch die fehlende Konstanz in den Leistungen in dieser Saison hat zu unserer Entscheidung beigetragen“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport, und ergänzt: „Wir bedanken uns bei Rino und Michael für den Einsatz in der Zeit bei der TSG Hoffenheim und wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste.“

Das ist der Neue!

Ein Nachfolger soll bereits feststehen. Mit Christian Ilzer würde ein aktueller Championsleague-Trainer dem Ruf seines ehemaligen Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in den Kraichgau folgen. Der 47 Jährige Österreicher ist seit vier Jahren Cheftrainer bei Sturm Graz mit denen er als amtierender Doublesieger aktuell den ersten Platz in der Bundesliga belegt. Er gilt als einer der besten Trainer Österreichs und dürfte eine gute Chance haben, das Team langfristig auf einen neuen Pfad zu bringen.

Der Trainerwechsel wird natürlich auch Auswirkungen auf die Mannschaft haben. Ein neuer Coach bringt neue Ideen, neue Trainingsmethoden und oft eine neue Hierarchie innerhalb des Teams. Spieler, die bisher weniger zum Zug kamen, erhalten möglicherweise die Chance, sich zu beweisen, während andere gezwungen sein könnten, sich an die neue Spielweise anzupassen. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie schnell der neue Trainer seine Ideen umsetzen kann. In einer schwierigen Saisonphase wird es darauf ankommen, den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen zu wahren und möglichst schnell in die Erfolgsspur zu finden.

Für die Vereinsführung von Hoffenheim wird es entscheidend sein, dass der Trainerwechsel nicht nur kurzfristige Erfolge mit sich bringt, sondern auch langfristig die Entwicklung des Vereins positiv beeinflusst. Denn im deutschen Fußball ist der Konkurrenzdruck hoch, und die Fans haben hohe Erwartungen an ihren Verein. Studien zeigen allerdings, dass ein Trainerwechsel kein Allheilmittel ist.

Wie geht es weiter?

Der Trainerwechsel bei der TSG Hoffenheim zeigt, dass der Verein bereit ist, mutige Entscheidungen zu treffen, um wieder zu alter Stärke zu finden. Es bleibt abzuwarten, wie sich der neue Coach einfügt und ob er die erhoffte Wende bringen kann. Doch die Zeichen stehen gut, dass Hoffenheim in den kommenden Monaten eine positive Entwicklung nehmen wird – sowohl sportlich als auch in der Mannschaftsdynamik. Der Wechsel könnte der TSG Hoffenheim den nötigen Impuls geben, um aus der aktuellen Krise herauszukommen.

Die erste Spiele, in denen man sich vom neuen Hoffenheimer Team überzeugen kann, sind dann keine Leichten. Mit Rasenballsport Leipzig steht ist am 23. November ein Top-Team der Bundesliga im Kraichgau zu Gast und international geht es im Auswärtsduell gegen den portugiesischen Top-Club Sporting Braga darum, die Chance auf ein Erreichen der K.O.-Runde nicht aus der Hand zu geben. Mit einem Neobet 10 Euro gratis Bonus könnte man bei diesem Spiel mit einer Wette sein Glück versuchen.