TSG Hoffenheim präsentiert Home-Trikot für 2021/22

Brandneu, modisch und nachhaltig: Die Trikot-Kollektion der TSG Hoffenheim für die Saison 2021/22 setzt unübersehbare Trends und wird wie schon in dieser Spielzeit wieder aus recycelten und aufbereiteten Plastikflaschen produziert. Beim Home-Trikot dominiert weiterhin die markante Vereinsfarbe blau, die mit Sympathie, Harmonie, Freundlichkeit, Freundschaft assoziiert wird. Es wird von der Bundesliga-Mannschaft beim letzten Heimspiel der laufenden Saison am 22. Mai gegen Hertha BSC präsentiert. Das Auswärtstrikot, das Third-Trikot und die Torhüter-Trikots werden während der Bundesliga-Pause vorgestellt.

Nach den beiden erfolgreichen, sehr stylischen Kollektionen in den Vorjahren ist TSG-Ausrüster Joma wieder ein großer Wurf gelungen. Das Heimtrikot ziert ein harmonischer Farbverlauf vom klassischen TSG-Blau in einen dunkleren Blauton. Dieser entsteht durch feine dunkelblaue Linien, die in Dreiecksform vom Brustbereich nach unten laufen. Um diesen Look abzurunden, befinden sich seitlich und im gleichen Farbton weitere stylische Elemente wie die zweifarbige Kontraststreifen am Rundhalsausschnitt und Ärmelbündchen in Navy und Eisblau. Der Claim »TSG IST BEWEGUNG«, der für die Zukunftsstrategie des Klubs steht, liegt unterhalb des Kragens.

Die Ziele, die sich die TSG Hoffenheim in puncto Nachhaltigkeit gesetzt hat, werden bei der neuen Trikot-Kollektion konsequent aufgegriffen und sogar noch erweitert. Nachdem für die laufende Saison nur das Home-Trikot nachhaltig produziert wurde, sind in dieser Saison nun alle Trikots und Hosen aus recyceltem Plastik. Die TSG ist einer der wenigen Fußball-Bundesligisten, der seine Kollektion aus wiederverwertetem Polyester herstellen lässt. Diese wird vom spanischen Unternehmen Joma, einem Trendsetter der Sportartikel-Branche, produziert.

»Bist Du bereit gemeinsam in unserem neuen Look anzugreifen, legendäre Spieltage wieder live zu erleben und dabei ein absoluter Blickfang zu sein?« So stimmt die TSG ihre Fans auf die nächste Saison ein und schürt die Hoffnungen, dass bei den Bundesliga-Partien in der PreZero Arena wieder Zuschauer zugelassen werden: »Mit dem neuen TSG Hoffenheim-Home-Trikot 2021/22 stehen wir zusammen wieder als ein Team auf dem Feld und auf den Rängen: Und zusammen setzen wir ein erneutes Zeichen für unsere TSG und unsere Erde. #leTSGo!« Die Botschaft der TSG-Profis an alle Fans und Stadienbesucher ist eindeutig: »Nur mit Euch zusammen macht Fußball Spaß!«