TSG Hoffenheim und Bitburger verlängern Partnerschaft

Nach zwölf gemeinsamen, erfolgreichen Jahren gehen die TSG Hoffenheim und Bierpartner Bitburger erneut in die Verlängerung. Der im Sommer 2021 auslaufende Vertrag zwischen dem Fußball-Bundesligisten und der in Bitburg in der Eifel ansässigen Brauerei wurde um zwei Jahre bis 2023 ausgedehnt. Begonnen hatte die Partnerschaft bereits in der ersten Bundesliga-Saison der TSG mit der Eröffnung der heutigen PreZero Arena im Januar 2009.

»Wir freuen uns sehr, mit Bitburger einen treuen, verlässlichen und vor allem auch engagierten Partner weiter an unserer Seite zu wissen, mit dem wir uns gemeinsam neuen Herausforderungen stellen werden«, sagte TSG-Geschäftsführer Denni Strich. »Als traditionelles Familienunternehmen teilen wir mit der TSG Hoffenheim viele Werte, wie zum Beispiel ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein oder die Selbstverpflichtung zu nachhaltigem Handeln. Mit dieser stabilen Basis für eine harmonische Partnerschaft freuen wir uns auf weitere spannende Projekte für die Fans«, sagte Marco Boor, Leiter Sponsoring Bitburger.

Zu den Leistungen gehören die Liefer- und Ausschankrechte der Bitburger Produkte sowie vielfältige Werbe- und Namensrechte. Zudem ist es geplant, zukünftig einen stärkeren Fokus auf digitale Aktivierung zu legen. So unterstützt Bitburger seit Beginn als Partner das TSG.RADIO, welches den Hoffenheimer Fans in der Corona-Pandemie die Möglichkeit eines einzigartigen Spielerlebnisses bietet.

Die erfolgreichste deutsche Fassbiermarke gehört bei der TSG zu den Business Premium Partnern der ersten Stunde. Mit dem Stadion, das damals noch die Bezeichnung Rhein-Neckar-Arena trug, wurden am 24. Januar 2009 auch die Fankneipe »Bitburger Treff« und die Fantribüne »Bitburger Kurve« eröffnet. Seit diesem Zeitpunkt werden auch die Getränke des 1817 in der Südeifel gegründeten Familienunternehmens im Stadion der TSG Hoffenheim ausgeschenkt.