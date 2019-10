Turn-Spektakel in Ludwigsburg

Nach der gelungenen Premiere 2016, dem ausverkauften Finale 2017 und dem spektakulären Showdown zwischen Straubenhardt und der KTV Obere Lahn im vergangenen Jahr, findet das Finale der Deutschen Turnliga auch 2019 in der Ludwigsburger MHPArena statt.

Am 30. November kämpfen die jeweils vier besten deutschen Turnteams der Frauen und Männer um den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters. Zu den Favoriten zählen auch in diesem Jahr wieder die Titelverteidiger MTV Stuttgart (Frauen) und die vorjahreszweiten KTV Straubenhardt (Männer). Unter anderem können sich die Besucher in der MHPArena auf die deutschen Weltklasseturner Kim Bui, Elisabeth Seitz, Marcel Nguyen und zahlreiche weitere WM-Teilnehmer der WM in Stuttgart freuen - kurz gesagt auf die die besten deutschen Turnerinnen und Turner, ergänzt von internationalen Spitzenturnern.

Finale der Deutschen Turnliga, Samstag, 30. November, 13.30 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg, www.easyticket.de