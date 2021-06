TVB 1898 Stuttgart – schwächelnde Saison geht weiter

Die Vereine der deutschen Handball Bundesliga haben zwischen 29 und 32 ihrer insgesamt 38 Spiele absolviert. Der TVB 1898 Stuttgart steht im hinteren Tabellenmittelfeld und reiht sich somit in die Platzierungen der letzten Jahre ein. Seit dem Aufstieg aus der Zweiten Liga im Jahr 2015, landeten sie je zweimal Platz 15 und 14 als Endergebnis der Saison, im vergangenen Jahr reichte es für Rang 12. Nun ging auch das letzte Spiel gegen das Tabellenschlusslicht HSC 2000 Coburg mit 28 zu 26 verloren. Für die restliche Spielzeit wird ein entscheidender Sprung nach oben oder unten nicht mehr möglich sein.

Schon vor dieser Saison stand fest, dass der TVB nicht um die obersten Plätze mitspielen wird, die Topfavoriten waren die gleichen großen Namen wie schon die Jahre zuvor. PayPal Buchmacher sahen neben dem SG Flensburg natürlich auch den amtierenden Champions League Sieger THW Kiel als die stärksten Mannschaften der Saison. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wieder, welche die beiden Vereine souverän vor den Rhein-Neckar Löwen anführen. Und die Spitze bleibt spannend. Flensburg hat momentan ein Spiel weniger auf dem Konto, kann aber bei einem Sieg mit Kiel gleichziehen. Ähnlich deutlich am Ende der Tabelle befindet sich neben Coburg auch TUSEM Essen. Diese haben bisher zwei Partien mehr bestritten, sind allerdings nur einen Punkt vor dem Schlusslicht.

Wie sehr die Leistungen in dieser Saison schwanken wird deutlich, wenn man bedenkt, dass der TVB 1898 Anfang des MonatS gegen den drittplatzierten Rivalen Rhein-Neckar Löwen gewinnen konnten. Auf der Kehrseite musste man sich zweimal gegen Coburg und einmal gegen Essen geschlagen geben. Auch bei dem anderen Lokalrivalen FRISCH AUF! Göppingen läuft es deutlich besser, was aktuell mit dem fünften Rang belohnt wird. Doch auch diese Mannschaft konnte man Ende April besiegen und so scheint eine gewisse Derby-Mentalität dennoch vorhanden zu sein. Es scheint also speziell ein Problem gegen die kleineren Vereine der Bundesliga zu geben.

Eine Personalie, die bei der Niederlage gegen Coburg hervorstach, war Dominik Weiß. Der Rückraumspieler ist absoluter Leistungsträger des Teams, mehr als acht Tore beizusteuern und die Mannschaft voranzutreiben konnte er alleine aber nicht. Positive Nachrichten bezüglich Weiß war seine Vertragsverlängerung im März. Der Co-Kapitän wird somit in die 13. Saison beim TVB gehen. Mit seinen 2,09 Metern und 32 Jahren ist der Hüne nicht nur der größte Spieler im Team, sondern auch einer der erfahrensten.

Auch der älteste Spieler im Team, Johannes Bitter, fehlte bei der Niederlage am letzten Spieltag merklich. Der Weltmeister von 2007 unterzog sich Anfang April einer Meniskusoperation und muss dementsprechend noch pausieren. Umso ärgerlicher für Stuttgart und auch die deutsche Nationalmannschaft, da er sich zuletzt in einer hervorragenden Verfassung befand. Einen gleichwertigen Ersatz hat der TVB nicht und so war das Scheitern gegen den HSC maßgeblich von der Torwartleistung abhängig. In der Offensive blieb auch Viggo Kristjansson etwas hinter seinen Erwartungen. Mit 191 Treffern führt er diese Saison die Liste der Stuttgarter Feldspieler an, konnte aber nur drei Tore erzielen.

Die kommenden Spiele für den TVB 1898 Stuttgart sind wechselhaft. So stehen die Tabellennachbarn TSV Hannover-Burgdorf und HC Erlangen (19. Juni) noch aus, die sich momentan auf Platz 13 beziehungsweise 12 befinden. Auch die Hochkaräter Füchse Berlin werden Anfang Juni empfangen sowie eine Woche darauf die SG Flensburg-Handewitt. Der Erfahrung nach sollte es gegen schwere Gegner für den TVB einfacher zu spielen sein. Das Restprogramm im Juni besteht ansonsten aus der HSG Nordhorn-Lingen, dem Bergischen HC und MT Melsungen. Ob man die Angst vor einer erneuten Blamage gegen eines der Tabellenschlusslichter abstellen kann, wird sich spätestens gegen Nordhorn-Lingen zeigen, die vor dem HSC Coburg die schlechteste Tordifferenz der Liga aufweisen.

Ansonsten bleibt zu hoffen, dass Johannes Bitter schnell wieder in den Kader zurückkehrt. Doch ob er noch eine Partie für die Stuttgarter bestreiten kann ,ist zweifelhaft. Der 38-jährige Torwart wird den Verein nämlich im Sommer verlassen. Nach seinen mittlerweile über fünf Jahren beim TVB wechselt er zu seinem alten Arbeitgeber HSV Hamburg zurück. Dort verbrachte er bereits von 2007 bis 2016 den Großteil seiner Karriere.

Einen weiteren Wechsel im Sommer wird es außerdem beim Traineramt in Stuttgart geben. Jürgen Schweikardt wird die Position räumen. Seit 2018 war er Cheftrainer des TVB, bei denen er zuvor schon von 2013 bis 2015 tätig war. Für ihn kommt Roi Sánchez vom TSV Hannover-Burgdorf, der seine aktive Karriere als Spieler in Spanien verbrachte. Komplettiert wird das Trainerteam von Vicente Alamo als Co- und Torwarttrainer sowie Steffen Hepperle als Athletikcoach. Schweikardt wird den Verein jedoch nicht verlassen, sondern übernimmt die Funktion als Geschäftsführer der Stuttgarter.

Auf welchen Platz der TVB 1898 Stuttgart die Saison beenden wird, ist noch offen. Zu viel Inkonsistenz sorgte für eine bis jetzt durchwachsene Spielzeit. Inwiefern auch der Umbruch im Sommer zu einer Besserung für die kommende Saison beitragen wird, bleibt abzuwarten, vor allem die Torwartposition für den abgehenden Bitter muss adäquat kompensiert werden. Dann etablieren sich die Stuttgarter eventuell auf höheren Rängen der Handball Bundesliga.