Volles Programm beim TVB Stuttgart Wild Boys vor wilder Weihnachtszeit

Wild Boys vor wilder Weihnachtszeit

Volles Programm beim TVB Stuttgart

Bevor für die »Wild Boys« des TVB Stuttgart im Dezember die beiden Kräftmessen mit dem THW Kiel auf dem Programm stehen (am 3.12. im Pokal-Viertelfinale und am 15.12. in der Handball-Bundesliga), unterstrichen die Spieler zuletzt noch ihr soziales Engagement. Dominik Weiß und Elvar Asgeirsson waren im November beim Tag der offenen Tür der Waiblinger Tafel zu einer Autogrammstunde zu Gast. Eine Stunde lang waren die beiden Rückraumspieler bei der Tafel anzutreffen und unterschrieben fleißig Autogramme. Auch für Gespräche mit den Handball-Fans standen Asgeirsson und Weiß zur Verfügung. »Die Tafel in Waiblingen ist eine wichtige Einrichtung, die Menschen mit wenig Mitteln tagtäglich den Zugang zu Lebensmitteln ermöglicht. Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir heute zu Gast sein und mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen durften«, berichtet Dominik Weiß. Sportlich möchte die Schweikardt-Sieben gegen den Liga-Primus aus Kiel möglichst an das Unentschieden im November gegen das zweite Top-Team aus dem hohen Norden, die SG Flensburg-Handewitt, anknüpfen - besonderes Augenmerk gilt dabei dem Pokal-Fight im Hexenkessel Scharrena. Ein Überraschungserfolg gegen das Team von Filip Jicha und das Ticket zum Final-Four nach Hamburg wäre für den TVB erstmals gelöst. Neben den Heimspielen gegen Kiel steht zum Jahresausklang dann auch noch das Kräftemessen mit den Füchsen aus Berlin am 29. Dezember in der Porsche Arena in Stuttgart auf dem Programm.

TVB vs. HSG Nordhorn Lingen, So. 1. Dezember, 13.30 Uhr

TVB vs. THW Kiel, Dienstag, 3. Dezember, 20 Uhr

TVB vs. MT Melsungen, Donnerstag, 12. Dezember, 19 Uhr

Scharrena, Stuttgart www.tvbstuttgart.de

TVB vs. THW Kiel, Sonntag, 15, Dezember, 13.30 Uhr

TVB vs. Füchse Berlin, Sonntag, 29. Dezember, 13.30 Uhr

Porsche Arena, Stuttgart, www.tvbstuttgart.de

Moritz Verlag verlost 3x2 Tickets für das Spiel gegen die Füchse Berlin am 29. Dezember. www.moritz.de/Verlosungen