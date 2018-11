TVB vs SG BBM

× Erweitern TVB Stuttgart Die Wild-Boys des TVB Stuttgart bei einer schweißtreibenden Trainingseinheit unter der Obhut von Trainer Jürgen Schweikardt.

Schweißgeruch liegt in der Luft. Die Wild-Boys hauen sich mächtig ins Zeug. Unter dem wachsamen Auge von Trainer Jürgen Schweikardt legt Handball-Bundesligist TVB 1898 Stuttgart in der SCHARRena Extra-Trainingsschichten ein. Der Blick geht dabei gezielt nach Vorne – Blickrichtung Derby. Am 13. Dezember kommt es in der Porsche Arena erstmals in Liga eins zum traditionsreichen Derby mit der SG BBM Bietigheim.

× Erweitern TVB Stuttgart

»Ein Derby ist immer etwas Besonderes!« Trainer Jürgen Schweikardt erinnert sich noch gut an hart-umkämpfte Kräftemessen mit dem Nachbarn – damals noch in Liga zwei und mit ihm selbst noch als Spieler auf der Platte. Ungeachtet aller Derby-Rivalität würde Schweikardt dem Liga-Konkurrenten allerdings den Klassenerhalt wünschen, »so lange sie am Ende in der Tabelle hinter uns stehen«, wie Schweikardt augenzwinkernd anmerkt.

Auf dem Weg zum Derby musste der TVB allerdings eine bittere Nachricht schlucken: Michael Kraus hat sich im Spiel beim TBV Lemgo einen Spiralbruch in der rechten Hand zugezogen. Bei seinem Tor zum zwischenzeitlichen 11:11-Ausgleich in der 24. Spielminute, verletzte sich Kraus an der rechten Hand, als diese auf den Block des Gegners traf. Die Ausfallzeit liegt im Wochenbereich. Fraglich ist, ob Kraus in diesem Jahr nochmal für den TVB auflaufen wird.

× Erweitern TVB Stuttgart

»Ich hatte eine Art Déjá-vu Erlebnis. In einer ähnlichen Aktion habe ich mir auch hier in Lemgo vor eineinhalb Jahren die Hand gebrochen. Es ist einfach nur bitter, dass das in der jetzigen Phase passiert ist, in der bei mir fast alles funktioniert hat. Jetzt gilt es für mich und die Mannschaft nach vorne zu schauen. Die Jungs können alle einen sehr, sehr guten Handball spielen und werden das auch in den kommenden Wochen zeigen«, so der Spielmacher. Damit dürften allerdings auch die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr des Mittelmanns in die deutsche Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft im Januar in den Hintergrund rücken.

TVB 1989 Stuttgart vs. SG BBM Bietigheim-Bissingen

Donnerstag, 13. Dezember, 19 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart

Infos und alle Spieltermine unter: www.tvb1898.de