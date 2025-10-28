UCI Indoor Cycling World Championships in Göppingen, 07. bis 09.11.25

Die Hallenrad-Weltmeisterschaften 2025 in Göppingen versprechen ein sportliches Großereignis der Extraklasse zu werden – und setzen schon im Vorfeld neue Maßstäbe: 27 Nationen von fünf Kontinenten haben ihre Teilnahme für die Titelkämpfe vom 7. bis 9. November in der EWS Arena bestätigt – ein Rekord der letzten Jahrzehnte.

Damit unterstreicht der Hallenradsport seine zunehmende weltweite Bedeutung. Erstmals sind auch Athletinnen und Athleten aus Ruanda am Start, ebenso wie Teams aus Argentinien, Kanada, Peru, Mexiko, Thailand, Hong Kong, Malaysia und Japan. Die internationale Vielfalt sorgt für zusätzliche Spannung und verspricht viele sportliche Überraschungen.

Nur ein Jahr nach dem sportlich wie organisatorisch erfolgreichen WM-Auftritt in Bremen bleibt der Hallenradsport in Deutschland – diesmal im schwäbischen Göppingen mit rund 60.000 Einwohnern. Für German Cycling als Ausrichter ist das die nächste große Aufgabe. Die legendäre Arena EWS-Arena, in Sportkreisen auch als »Hölle Süd« bekannt, bietet Platz für bis zu 4.000 Zuschauer und soll erneut zur Bühne eines mitreißenden Sportfestivals werden.

»Das waren einige schlaflose Nächte«, gesteht Harry Bodmer, Vizepräsident von German Cycling, mit Blick auf die lange Planungsphase. Die Organisation im Hintergrund übernahm Jens Zimmermann, Event-Profi und Moderator, der bereits bei der WM 2024 in der Bremer ÖVB-Arena im Einsatz war. Mit seinem Unternehmen 8action zieht er auch diesmal die Fäden – und freut sich auf die 21. Hallenrad-WM in Deutschland.

Bundestrainer Dieter Maute sieht in der Heim-WM einen starken Impuls für das Nationalteam: »Das motiviert unsere Athleten, nochmal eine Schippe draufzulegen. Wir können unsere besondere Stellung im internationalen Hallenradsport vor großer Kulisse präsentieren – das ist großartig.«

Bei der offiziellen Präsentation in der EWS Arena testete Lara Füller, amtierende Weltmeisterin im 1er Kunstradsport der Frauen, bereits den Hallenboden. Ihr Urteil: »Vielversprechend.« Die 25-Jährige vom RKV Poppenweiler erinnert sich noch gut an ihre erste WM – damals als Elfjährige Zuschauerin in Stuttgart. »Jetzt könnte es meine dritte Heim-WM werden. Das ist ein großes Ziel.«

Auch Göppingens Oberbürgermeister Alex Maier freut sich auf die WM: »Wir sind eine Sportstadt – und wir wissen, wie man Stimmung macht.« Drei Tage lang wird Göppingen zur internationalen Hauptstadt des Hallenradsports – mit hochklassigen Wettkämpfen, beeindruckenden Athletinnen und Athleten sowie einer Atmosphäre, die Gänsehaut verspricht. Die Hallenrad-WM 2025 – ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Zahlen und Fakten zur Hallenrad-Weltmeisterschaft

Werden seit 1930 ausgetragen

Zwei Dispziplinen: Radball & Kunstrad

Die Kunstrad Disziplinen werden im 1er und 2er und bei den Frauen auch im 4er ausgetragen

27 Nationen nehmen teil

Deutschland ist mit 457 Medaillen (davon 212 Goldmedaillen) das erfolgreichste Land

UCI Indoor Cycling World Championships, Fr. 7. bis So. 9. November, täglich ab 8 Uhr, EWS Arena Göppingen, www.wm-2025.de