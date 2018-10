Unicorns feiern vierter Meistertitel

× Erweitern Foto: Manfred Löffler Unicorns German Bowl

In einem hochspannenden German Bowl siegten die Schwäbisch Hall Unicorns am 13.10. im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen Samsung Frankfurt Universe mit 21:19. Sie sicherten sich damit vor 15.213 Zuschauern zum vierten Mal den Titel des Deutschen Footballmeisters.

Die Parallelen zum 39. German Bowl vor einem Jahr waren in der 40. Auflage des Endspiels um die deutsche Footballmeisterschaft nicht zu übersehen: Die Unicorns liegen Sekunden vor Spielende nur knapp in Führung und ihr Gegner hat die Chance, das Blatt mit dem letzten Versuch des Spiels per Fieldgoal zu wenden. Wurde der Titel von Hall 2017 durch einen Block des Kicks gesichert, so vergaben die Gegner diesmal selbst und die Haller durften feiern. »Ich bin sehr stolz auf mein Team und die gesamte Unicorns-Organisation«, sagte Halls Head Coach Jordan Neuman, der mit seiner Mannschaft nun 34 Siege sowie zwei Perfect Seasons inklusive Meistertitel in Folge feiern darf. »Es war das erwartet harte und schwierige Spiel zwischen zwei Mannschaften mit extrem starken Verteidigungen.« Zur schon traditionellen Marktplatzfeier der Schwäbisch Hall Unicorns kamen am 15.10. über 2.000 Menschen und bejubelten die alten und neuen Deutschen Footballmeister. »Da ist vielen das Herz in die Hose gerutscht«, sagte Halls Oberbürgermeister Hermann- Josef Pelgrim und beschrieb damit die Gefühlslage vieler in den letzten Sekunden des diesjährigen German Bowls. Am Ende durften sich aber alle über den vierten Deutschen Meistertitel der Unicorns freuen. Auch das Goldene Buch der Stadt bekam einen neuen Eintrag. Hermann-Josef Pelgrim meinte, dass die Unicorns Champions im doppelten Sinne seien: »Im Football und beim Eintrag ins Goldene Buch.« Zum vierten Mal sind die Aktiven Unicorns dort verewigt, ein weiterer Eintrag stammt von der Unicorns-Jugend und deren Deutschen Jugendtitel 2016. Danach feierten Mannschaft und Fans auf dem Marktplatz.

× Erweitern Foto: Manfred Löffler Unicorns Feier 18 Eintrag ins goldene Buch der Stadt

Mehr Infos unter www.unicorns.de