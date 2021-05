Unterland-Hohenlohe FIFA21 Liga: Wettkampf im Daumensport

Spannende Zweikämpfe, taktische Pässe, schnelle Tore – in Fußball-Turnieren im Videospiel FIFA sind oft ereignis- und wendungsreicher als das Vorbild im echten Leben. Manche sind sogar so gut in dem Spiel, dass sie an professionellen E-Sport-Ligen teilnehmen. Eine solche Liga versucht sich nun in der MORITZ-Region zu etablieren. Dabei geht es nicht nur ums »Zocken« – mit dem Angebot sollen auch junge Leute in die Sportvereine gelockt werden.

Ausgerechnet die Corona-Pandemie hatte die Gründung der Unterland-Hohenlohe FIFA21 Liga maßgeblich beschleunigt. »Ich habe zuvor immer wieder Beschwerden gehört, dass die Kinder heutzutage nicht mehr in die Vereine gehen, weil es so viele Freizeitalternativen gibt«, beschreibt Ralf Scherlinzky, Geschäftsführer von WinWin-Sportmarketing. » Mein Vorschlag war dann, dass wir halt zu den Kindern kommen und an ihrer Konsole quasi abholen.« Nachdem 2019 die erste FIFA-Stadtmeisterschaft in Heilbronn eine enorme Resonanz brachte, beschloss Scherlinzky während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr, sich mit dem E-Sport Experten Thomas Bernwald sowie Rene Ortner von der Firma hockeydata zusammenzutun und eine eigene Liga auf die Beine zu stellen.

» E-Sport ist, wenn man es ganz fachlich nimmt, der virtuelle Wettkampf an der Konsole zwischen zwei oder mehreren Spielern«, erklärt Bernwald. »Statt auf dem Rasen findet der Sport auf dem Bildschirm statt.« Schnell fanden sich für die Unterland-Hohenlohe FIFA21 Liga nicht nur Sportvereine wie der SV Heilbronn oder die Neckarsulmer Sport-Union – auch die DHBW Mosbach stellte mehrere Teams. Thomas Bernwald beschreibt den Reiz, sich ein FIFA-Spiel anzusehen wie folgt: » Es geht sehr schnell hin und her. Das Spielerlevel ist enorm, die Teams sind in ihren Fähigkeiten sehr ausgeglichen. Man merkt auch, dass es nicht ausreicht, einen besonders guten Spieler im Team zu haben, das Teamspiel deutlich wichtiger. Trotzdem sind die Ligaergebnisse unvorhersehbar und extrem schwankend – da war schon alles dabei, sogar ein 17:0.«

Am Ende der Liga gibt es als Sachpreis eine Playstation 5 für das Gewinnerteam –das sei insgesamt aber zweitrangig, so Scherlinzky. Vielmehr habe die Liga das Ziel, das öffentliche Bild der E-Sport-Szene zu verbessern und mit Klischees aufzuräumen: » Wir versuchen auch die Kinder, die sowieso schon zocken, auf diese Weise in die Vereine zu locken. Das kann ein gutes Argument für Vereine sein, neue Mitglieder zu generieren, indem sie ein solches Alleinstellungsmerkmal bieten, mit dem sie sich von anderen Vereinen etwas abgrenzen können.« Das Klischeebild von dicken Kindern vor der Konsole sei sowieso schon lange nicht mehr zutreffend – die Spieler seien unglaublich konzentriert, zeigen Fingerfähigkeit und studieren das Spiel ganz genau. Mentale Fitness sei hier zentral, so Scherlinzky.

Der große finale Spieltag der Liga findet am 23. Mai statt. Vorbei ist es dann aber noch lange nicht: Geplant sind weitere Liga-Angebote, bei denen nach Möglichkeit weitere Vereine ins Boot geholt werden sollen. Thomas Bernwald: »Wir versuchen konstant, aus unseren aktuellen Erfahrungswerten zu lernen und die Liga so immer weiter zu verbessern.«

Alle Streams und Ergebnisse gibt es unter

www.winwin-esport.de/unterland-hohenlohe-fifa21-liga