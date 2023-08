Zurück auf‘s Eis!«: Kunsteisbahn Ludwigsburg eröffnet Anfang Oktober die Wintersaison

Ab dem 6. Oktober gilt für die Kunsteisbahn Ludwigsburg das Motto: »Zurück auf‘s Eis!«. Heißt: In der kommenden Wintersaison kann in Ludwigsburg wieder auf Eis Schlittschuh gefahren werden. Start in die neue Saison ist Anfang Oktober. Bis dahin wird kräftig umgebaut, gewartet, repariert und gereinigt. Für September steht die Eisproduktion für die 1.800 Quadratmeter Lauffläche auf dem Plan. Die Schließzeit wird hauptsächlich für Wartungs- und Reparaturarbeiten genutzt. Zudem bringen die Stadtwerke die Eisbahnbeschilderung auf den neuesten Stand. Eine neue weiße

Bande und brandneue Hallenbeleuchtung sorgen zusätzlich für ein moderneres Erscheinungsbild. Auch auf ein öffentliches WLAN können sich die Gäste freuen.

Nach einer Glice-Saison soll jeder Handschlag sitzen. Das Eis für diese große Fläche zu machen, dauert vier bis fünf Tage. Unter dem Beton sind

Kühlschlaufen verbaut, darauf wird langsam das Eis in Schichten aufgebaut. Dazwischen werden das SWLB Logo in der Bahnmitte und die für die Besucher hilfreichen Markierungen aufgebracht.

Am Eröffnungswochenende wird dann direkt zweimal gefeiert. Mit einem Disco-Event am 6. Oktober, sowie einer Party am 7. Oktober mit Kooperationspartner Radio Energy, die mit einem DJ vor Ort sein werden. Alles rund die kommende Eissaison mit gleichbleibenden Tarifen, Öffnungszeiten und Disco-Events können auf der Homepage www.swlb.de/kunsteisbahn eingesehen werden.

Kunsteisbahn Ludwigsburg, Fuchshofstraße 50, 71638 Ludwigsburg, www.swlb.de/kunsteisbahn