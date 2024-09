Vergoldeter Saisonstart bei Allianz MTV Stuttgart

Für Stuttgarts schönsten Sport beginnt die Saison genauso erfolgreich, wie sie aufgehört hat. Neben einem erfolgreichen Auftritt im prestigeträchtigen Vorbereitungstunier, dem hummel Volleyball Cup, lief auch das Pflichtspieldebüt im DVV-Supercup grandios. So startet das Team von Trainer Konstantin Bitter mit gleich zwei Titeln in die neue Saison.

Endlich geht sie wieder los: Die neue Volleyball-Saison. Und Stuttgarts schönster Sport knüpft genau da an, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Nach dem Double-Sieg aus Meisterschaft und Pokal, konnte sich Allianz MTV Stuttgart im September gleich zwei weitere Pokale sichern. Los ging es Mitte September mit der Generalprobe im hummel Volleyball Cup, dem großen Vorbereitungsturnier auf die Saison. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen gegen Suhl mit 3:1 und Neuchatel mit 3:0 konnte dann die erste Silberware der Saison in die Höhe gereckt werden. Spielerisch merkte man der Mannschaft aber noch an, dass sie sich in der Findungsphase befand und Trainer Konstantin Bitter einiges ausprobierte. »Klar waren es nicht die allerbeste Spiele, aber wichtig ist, dass wir es gewonnen haben,« resümierte eine alles in allem zufriedene Milana Bozi, die neue Zuspielerin im Kader von Stuttgarts schönstem Sport. Der Fokus lag ganz klar auf dem ersten großen Highlight der Saison, dem DVV-Supercup in der heimischen Porsche-Arena. Wieder einmal stand das Duell zwischen Meister Stuttgart und Vizemeister Schwerin auf dem Plan. Wieder einmal trafen die beiden dominantesten Teams der Bundesliga aufeinander. Es war ein erster Härtetest, der schon einmal eine Vorschau auf die kommende Saison geben dürfte. Vor knapp 6.000 begeisterten Fans lieferten sich die beiden Top-Teams dann auch einen gerade in den ersten beiden Sätzen unglaublich harten Schlagabtausch. Zunächst konnten die Schwerinerinnen mit 27:25 den ersten Satz gewinnen, dann glichen die Stuttgarterinnen in einem genauso umkämpften zweiten Satz mit gleichem Ergebnis aus. Anschließend übernahmen die Stuttgarterinnen die Kontrolle und sicherten sich die nächsten beiden Sätze mit 25:22 und 25:16 und somit auch den Titel. Die neue Kapitänin und Libera Roosa Koskelo war begeistert vom ersten Pflichtspiel ihres Teams: »Ich bin wirklich positiv überrascht, dass wir ihnen einen solchen Kampf liefern konnten.«

In der Liga geht es im Oktober dann richtig los und auf Stuttgarts schönsten Sport warten gleich fünf Spiele. Neben vermeintlich einfachen Aufgaben gegen Münster, Wiesbaden und Suhl, stehen auch die anderen heißen Meisterschaftskandidaten wie Potsdam und Dresden auf dem Programm. Auch Vizemeister Schwerin ist am 19. Oktober wieder zu Gast in der SCHARRena und wird sich für die Supercup-Niederlage revanchieren wollen. Es ist also alles angerichtet und die Saison kann losgehen. Nach den ersten Pflichtspielen wird sich zeigen, ob der große Stuttgarter Traum von der dritten Meisterschaft in Serie in Erfüllung gehen kann.

