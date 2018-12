Verstärkung eingetroffen: Reggie Arnold in Crailsheim begrüßt

× Erweitern Crailsheim Merlins

Die Zauberer haben Verstärkung bekommen. Der 30-jährige Amerikaner Robert „Reggie“ Arnold ist bei den HAKRO Merlins angekommen und hat seine neuen Teamkameraden bereits kennen gelernt. Gegen Ludwigsburg könnte der Flügelspieler sein easyCredit BBL-Debüt geben.

Der neue Mann wurde in Lancaster geboren und ging zuletzt für die JDA Dijon Baskets in der „JEEP Elite“, der französischen ersten Liga, auf Korbjagd. In der Champions League traf er unter anderem auf Brose Bamberg (64:73) mit 14 Punkten überzeugte. Bei den HAKRO Merlins soll er jetzt dem Team eine neue Komponente im Spiel geben und die Defense auf den Flügelpositionen stärken, aber auch den Konkurrenzkampf antreiben. „Man darf nicht erwarten, dass da jetzt ein Spieler kommt, der alles an sich reißt und die Mannschaft komplett umkrempelt“, sagt der Sportliche Leiter Ingo Enskat. Das Team selbst müsse die Veränderung im Kader als zusätzlichen Reiz sehen, nochmal Gas zu geben. „Wenn so die Intensität gesteigert wird, kann das letzte Quentchen aufs Feld gebracht werden, das uns in den vielen knappen Spielen bisher gefehlt hat, um die Siege nach Hause zu bringen.“

Vor der laufenden Saison wechselte der 30-jährige innerhalb der JEEP Elite von Heyeres-Toulon nach Dijon. Bei Heyeres-Toulon überzeugte der Small Forward mit 14,4 Punkten pro Spiel. Zuvor spielte Arnold bereits in Belgien bei Belfius Mons-Hainaut, in Finnland bei Joensuun Kataja und Namika Lahti. Besonders in der Saison 2014-15, bei Kataja, war Robert Arnold, mit durchschnittlich 22,3 Punkten in der Liga und 24,8 Punkten in der Eurochallenge Leistungsträger.

STECKBRIEF ROBERT „REGGIE“ ARNOLD

Position Small Forward / Shooting Guard

Größe 1,98 m

Gewicht 85 Kg

Geburtstag 12. November 1988

Trikotnummer 21

Letzter Verein JDA Dijon Basket

Brion Rush wechselt nach Weißrussland

Eine neue Aufgabe hat indes Brion Rush gefunden. Der 34-jährige Shooting Guard wird sich dem weißrussichen Team Tsmoki-Minsk in der renommierten VTB League anschließen.

Die HAKRO Merlins wünschen Brion Rush bei dieser neuen Herausforderung alles Gute.