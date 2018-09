Viel Zündstoff am vierten Spieltag

× Erweitern VfB Stuttgart 2018/19

Wenn am Sonntagabend der vierte Spieltag beendet ist, könnte es mancherorts knallen, denn bereits in ihrer frühen Phase birgt die Bundesligasaison Zündstoff. Dies ist nicht verwunderlich, da mit dem VfB Stuttgart, Leverkusen und Schalke drei Vereine mit null beziehungsweise einem Punkt das Tabellenende zieren, welche deutlich ambitioniertere Ziele haben.

Im Bann der starken Rückrunde der letzten Saison, hatte man sich in Stuttgart nach drei Spieltagen sicherlich mehr ausgerechnet, als mit einem Punkt den Relegationsplatz zu belegen. Die verstummten Korkut-Kritiker bekommen durch den misslungenen Start frische Tinte auf ihre Füller. Der Gegner zur Eröffnung des Spieltages am Freitag kommt aus Düsseldorf – Fluch und Segen zugleich. Ein Segen auf dem Papier, da mit den Rheinländern ein Aufsteiger in Bad Cannstatt gastiert, der eigentlich geschlagen werden muss. Darin kann aber zugleich der Fluch liegen. Die Niederlage im ersten Heimspiel gegen die Bayern kann man relativ schnell akzeptieren, doch in der jetzigen Phase ein Heimspiel gegen die Fortunen zu verlieren, die im letzten Spiel Champions League Teilnehmer Hoffenheim bezwangen, würde endgültig Diskussionen über den Zustand der Mannschaft und die Position von Trainer Tayfun Korkut befeuern.

Nicht weniger Explosionsgefahr besteht in Leverkusen. Bereits nach dem zweiten Spieltag fiel der Name von Trainer Heiko Herrlich im Zusammenhang mit Kritik in den Medien. Der Fluch der guten Tat wenn man so will, wurden Trainer und Team nach der guten gemeinsamen Erst-Saison doch als einer der Favoriten auf die oberen Plätze gehandelt. So sehr man bei der Werkself auch um Ruhe bemüht ist – bei weiterhin null Punkten nach dem Heimspiel gegen Mainz, würden auch Manager Rudi Völler & Co den kritischen Stimmen nur noch bedingt entgegenwirken können.

Angesichts fehlender Punkte und Schalker Verhältnisse, wie man sie aus der Vergangenheit kennt, ist es erstaunlich ruhig in Gelsenkirchen. Ein Verdienst von Manager Heidel und Trainer Tedesco, die sich durch die Vizemeisterschaft einen Kredit bei Fans und Umfeld erworben zu haben scheinen. Die neue Schalker Geduld dürfte allerdings auch zeitlich begrenzt sein. Mitten in die Null-Punkte Situation kommen nun Münchener Bayern, die unter Neu-Trainer Kovac sehr früh stabil wie eh und je wirken, jedoch über harten Einsatz der Gegner und Verletzte klagen (Hashtag Freiwild-Diskussion). Somit birgt diese Partie gleich doppelten Zündstoff, denn es ist kaum zu erwarten, dass die Schalker in ihrer brenzligen Situation den Rekordmeister mit weniger Kampf gewähren lassen werden, als die letzten Bayern-Gegner.

Etwas entspannter, aber mit der bisherigen Punkteausbeute auch nicht wirklich zufrieden, geht es für die TSG Hoffenheim ins Heimspiel gegen Dortmund. Beide Mannschaften kehren mit guten Resultaten aus ihren Champions League Gastspielen zurück und wollen Punkten, um auch in dieser Spielzeit ein gehöriges Wörtchen um die Qualifikation für die Königsklasse mitreden zu können. Das Potenzial beider Teams verspricht ein attraktives und spannendes Spiel.

In Wolfsburg treffen mit dem heimischen VfL und dem SC Freiburg zwei Gegensätze der bisherigen Saison aufeinander. Während die Wolfsburger unerwartet gut aus der Sommerpause kamen und aktuell den dritten Platz belegen, stehen die Freiburger mit einem Zähler nur aufgrund mehr geschossener Tore als der VfB vor dem Relegationsplatz. Die Breisgauer sind zwar dafür bekannt, am ehesten von allen Bundesligisten die Ruhe zu bewahren, aber mit jeder Woche, in der ein Dreier ausbleibt, steigt auch im Schwarzwald der Druck.

Wenn in Nürnberg der FCN und Hannover aufeinander treffen spielen zwei Teams gegeneinander, die mit 2 Punkten und einer Tordifferenz von -1 in einer identischen Situation sind. Eine Partie, bei der viele auf ein Unentschieden setzen würden, in der sich jedoch beide Teams sicherlich mehr ausrechnen. Sollte sich dies in ihrer Spielweise bemerkbar machen, kann es in Franken zu einem rassigen Spiel kommen.

Ähnlich verhält es sich in Augsburg, wenn die Bremer am Samstagmittag ihre Visitenkarte in der Fuggerstadt abgeben. Nur ein Punkt trennt die Kontrahenten aktuell und beide Teams werden von jungen Trainern gecoacht, denen schnelles Umschaltspiel und ein gepflegter Ball am Herzen liegen. Der Sieger dürfte sich zumindest für die nächste Zeit in der Tabelle eher nach oben orientieren.

Definitiv so ist das für den Sieger aus der Partie in Berlin, wo die Gladbacher Borussia antritt. Beide Teams ungeschlagen, beide Teams mit sieben Punkten, beide mit der gleichen Tordifferenz von 5:2 – mehr Augenhöhe geht nicht. Und beide Mannschaften haben ihre bisherigen Zähler nicht gegen Laufkundschaft geholt. Die Berliner bestanden unter anderem ihre zwei Auswärtsspiele mit einem Sieg auf Schalke und einem Remis in Wolfsburg, während die Gladbacher Heimsiege gegen Schalke und Leverkusen einfahren konnten. Zwei Teams mit Selbstbewusstsein versprechen eine intensive und spannende Partie.

Auf der Suche nach ihrer Form der letzten Jahre sind die Leipziger und insbesondere die Frankfurter. Während die Sachsen mit ihrem Sieg gegen Hannover einen Schritt in die richtige Richtung tun konnten, wartet die Eintracht seit dem Sieg am ersten Spieltag auf Punkte. Wie schwer der Abgang von Erfolgstrainer Kovac und einiger Leistungsträger wirklich wiegt, wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Nach ihren Euroleague Einsätzen am Donnerstag, treffen die beiden Vereine am Sonntag aufeinander.