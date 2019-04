Einige Änderungen beim Neckar-Cup

× Erweitern Freuen sich über den Erfolg des Neckar-Cups, der erneut zu einem der weltbesten Challengerturniere gewählt wurde: Metehan Cebeci, Mine Cebeci und Tom Bucher.

Der Neckar-Cup wurde zum zweiten Mal zu einem der drei weltbesten Challenger gewählt. Einige Änderungen, die nun für alle Veranstalter gelten, orientieren sich an diesem Spitzen-Turnier. Das bleibt: Fans können sich vom 13. bis 19. Mai am Trappensee auf viele Champions freuen. Auch in seiner 6. Auflage präsentiert sich der ATP Challenger auf Höchstniveau.

Weltklasse-Niveau

"Ich gehe davon aus, dass alle großen Spieler kommen", erwartet Turnierdirektor Metehan Cebeci. Das Spielerportal ist noch bis zum 22. April geöffnet. Bereits jetzt haben sich hochkarätige deutsche Tennisspieler wie etwa Dominik Köpfer (184 ATP) und Tim Pütz (404 ATP) sowie "Publikumsliebling" Dustin Brown (214 ATP) angekündigt. Die Challenger Tour ist für viele Spieler das Sprungbrett für eine ganz große Tenniskarriere. Beste Beispiele: Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe, John Millman sowie die Neckar-Cup-Sieger Jan-Lennard Struff, Alexander Zverev, Nikolos Basilashvili, Philip Krajinovic und Rudi Molleker.

Noch attraktiver für Fans und Spieler

Um die Attraktivität der Turniere für Fans und Spieler zu erhöhen, wurden die Regularien geändert. Die wichtigsten Änderungen: Bei den Challengern wird nicht mehr die gewohnte Qualifikation gespielt. Das Tableau wurde auf 48 Spieler erweitert. Die Matches finden an sieben statt bisher an neun Tagen statt. Und: Die Preisgelder für die Spieler wurden angehoben. Das 100er Turnier ist nun in der Spitze mit 92.040 Euro Preisgeld dotiert. Neu für viele anderen Veranstalter: Es muss eine Versicherung für alle Beteiligten geben - beim Neckar-Cup gab es das schon von Anfang an.

Höchstes Preisgeld

Insgesamt steigen durch die Änderungen die Kosten für die Veranstalter - nicht nur wegen der erhöhten Preisgelder. Es müssen etwa mehr Schiedsrichter, Linienrichter, Ballkinder, Hotelzimmer, Helfer bezahlt werden. In Heilbronn werden zum Beispiel mehr als 70 Ballkinder und 60 Linienrichter im Einsatz sein. Die Ausgaben steigen laut Tom Bucher um etwa 10 Prozent an. Er kalkuliert mit 350 000 bis 360 000 Euro Gesamtbudget für den Cup in diesem Jahr. "Von Seiten der ATP hat man uns als Veranstalter vor den Änderungen nicht eingebunden", kommt Kritik von Direktor Cebeci, der bei dieser Gelegenheit den aktiven Heilbronner Sponsoren dankte. Andere Veranstalter hätten nach den Änderungen zurückgezogen. Der Neckar-Cup ist nun in Deutschland das ATP Challenger-Turnier mit dem höchsten Preisgeld.

Feiern erwünscht

Alle Interessierten und Feier-Fans können wie bisher bis in die Abendstunden erst Tennis genießen und sich anschließend im Eventzelt vergnügen. Im After-Tennis-Programm wieder DJs, Live-Bands, Show-Acts und Comedy. Parallel laufen auch dieses Mal Night Sessions.