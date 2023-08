Volles PreSeason-Programm bei den MHP RIESEN

Ganze 10 Wochen und 11,5 Stunden dauerte in den vergangenen Wochen und Monaten die pflichtspiel- und trainingsfreie Zeit in Ludwigsburg, nun ist diese Episode endgültig vorüber: Die MHP RIESEN schwitzen und schuften seit Ende August wieder – Headcoach Josh King und sein 16-köpfiges Team sind erfolgreich in die Saison-Vorbereitung gestartet. In den Tagen zuvor herrschte im Klub-Office der MHP RIESEN Ludwigsburg bereits äußerst gute Laune. Die Schwaben begrüßten eine Vielzahl bekannter sowie einige neue und ebenso motivierte Gesichter in der Barockstadt. Während die deutschen Akteure zu Großteilen in den Vorwochen, nach längerem oder kürzerem Urlaub innerhalb Europas – in Yorman Polas Bartolos Fall auch außerhalb, in Kuba – und der Bundesrepublik, zurückkehrten, waren die US-Amerikaner erst kurz vor Trainingsstart angereist. Seither standen erste Behördengänge, Wohnungseinrichtungen, die Fahrzeug-Übergabe mit Premium-Partner D+S-Automobile sowie die obligatorischen Medical Checks auf der Agenda. Medizinisch konnten und können sich die Schwaben wie gewohnt auf die Elite der Region verlassen: Sportklinik Stuttgart, Ärzte am Werk, PUDEL und PraeMedicon prüften die Akteure bereits auf Herz und Nieren – und werden auch im Saisonverlauf mit Rat, Tat und Expertise den King-Schützlingen zur Seite stehen. Gemeinschaftlich wird exakt sechs Wochen geschuftet, geschwitzt und zehnfach gegen Klubs aus der easyCredit BBL, der dänischen Basketligaen, der französischen Betclic Élite (Pro A) und der (deutschen) ProA und getestet, ehe die Spielzeit Ende September mit dem ersten Pflichtspiel und dem Duell gegen die Veolia Towers Hamburg am 29. September offiziell beginnen wird. Während der Saisonvorbereitung liegt der gelb-schwarze Fokus aber nicht auf den Gegnern, sondern auf der eigenen Leistung. Aktuell stehen Coach King, aller Voraussicht nach, 14 seiner 16 Akteure zur Verfügung. Neben Jeff Roberson, der in der Halle bereits gute Laune versprüht, aber noch wochenlang von einem Comeback entfernt ist, musste Lenny Anigbata in den ersten Einheiten der Vorbereitungen kürzertreten. Beim 18-Jährigen handelt es sich, bei der ausgesetzten Belastung, um eine Vorsichtsmaßnahme.

Während die meisten Vorbereitungsspiele nicht-öffentlich sind, wird vor allem das Porsche BBA Season Opening es sein. Dieses findet, ganz traditionell, am letzten Samstag der Sommerferien statt und wird wieder ein gelb-schwarzes Basketballfest mit Partien der U14-, U16-, U19- und des ProB-Teams der Porsche Basketball-Akademie sowie am Abend der MHP RIESEN Ludwigsburg, die gegen die Bakken Bears antreten, werden. Der dänische Double-Sieger ist, nachdem er im vergangenen Jahr bereits BCL-Gruppengegner war, entsprechend erneut zu Gast im schwäbischen Wohnzimmer.

Vorbereitungsspiele

So. 3. September: Testspiel vs. SIG Straßburg (Mitgliederspiel)

Do. 7. September: Testspiel vs. ratiopharm ulm

Sa. 9. September: Porsche BBA Season Opening vs. Bakken Bears

Di. 12. September: Testspiel vs. Nürnberg Falcons BC

Do. 14. September: Testspiel vs. Tigers Tübingen

Di. 19. September: Testspiel vs. Knights Kirchheim

Do. 21. September: Testspiel vs. ratiopharm ulm

Saisonauftakt

Fr. 29. September

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Veolia Towers Hamburg

