VR Bank Triathlon 2027: Registrierung ist gestartet

Nach einem erfolgreichen VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi richtet sich der Blick gleich wieder nach vorne – die nächste Auflage steht bereits in den Startlöchern.

Die Anmeldung für den VR Bank Triathlon Heilbronn 2027 ist am Montag, 15. Juni 2026 gestartet.

Die Anmeldephase erfolgt in drei Preisstufen – schnell Entschlossene profitieren dabei von besonders attraktiven Early-Bird-Konditionen. Erfahrungsgemäß sind viele Startplätze zügig vergeben, daher lohnt es sich, frühzeitig dabei zu sein.

Sobald die verfügbaren Startplätze einer Distanz erreicht sind, wird die Anmeldung umgehend geschlossen.

Alle wichtigen Informationen rund um die Online-Registrierung sowie die Teilnahmebedingungen stehen online zur Verfügung.

www.triathlon-heilbronn.de/anmeldung/registrierung