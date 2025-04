VR Bank Triathlon Heilbronn (1.6.25)

Die Laufstrecke des VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi ist optimiert worden und bietet allen Athletinnen und Athleten eine abwechslungsreiche und attraktive Route entlang des Neckars. Vor allem der Laufteil in der Innenstadt wurde gezielt optimiert. Angeboten werden neben der vor allem bei Triathlon-Neulingen beliebten Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) auch die Kurzdistanz (1,5 km, 45 km, 10,5 km) und die in der Vergangenheit stets stark nachgefragte Mitteldistanz (1,9 km, 83 km, 21,6 km). Geschwommen wird auch 2025 wieder im Neckar, während die durchaus fordernde Radstrecke durch das Auf und Ab der Weinregion Heilbronnerland und das Zabergäu führen wird. Die abschließende Wendepunkt-Laufstrecke endet erneut auf dem zentral gelegenen Marktplatz. dg

So. 1. Juni, 10 bis 18 Uhr, Start vor dem Marrahaus am Neckar

www.triathlon-heilbronn.de