VR Bank Triathlon Heilbronn: Nur noch wenige Restplätze

Der VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi steuert auf einen neuen Nach-Corona-Teilnahmerekord zu: Nahezu alle Startplätze für Sprint-, Kurz- und Mitteldistanz sind vergeben. Das gaben Stadt, Partner sowie Veranstalter im Rahmen einer heute im Heilbronner Rathaus abgehaltenen Pressekonferenz bekannt.

Am 1. Juni 2025 werden insgesamt – inklusive Staffeln und Teilnehmenden der BWTV-Liga – rund 1.500 Athletinnen und Athleten erwartet. Damit knüpft der Triathlon an die starke Entwicklung nach der pandemiebedingten Delle an: Bereits 2024 wurde erstmals wieder die Marke von 1.000 Teilnehmenden überschritten.

Ein wesentlicher Grund für die erfreuliche Entwicklung ist die Austragung der DTU Deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz, die zum zweiten Mal in der Geschichte in Heilbronn stattfinden. Nicht nur dieser Wettbewerb erfreut sich großer Beliebtheit – auch die kürzeren Formate sind stark nachgefragt. Aktuell sind lediglich noch 15 Startplätze auf der Kurzdistanz verfügbar.

„Wir sind sehr erfreut, dass sich der Triathlon Heilbronn als sportliches Aushängeschild für Heilbronn und die Region wunderbar entwickelt und längst etabliert hat“, freut sich Bürgermeisterin Agnes Christner. „Das besondere Format des City-Triathlons begeistert dabei nicht nur zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, sondern ist fester, sehr erfolgreicher Bestandteil des Heilbronner Veranstaltungskalenders. Ich bin darüber hinaus sehr dankbar, dass bereits die Weichen für den nächsten Entwicklungsschritt gelegt werden.“

Auch Titelsponsor VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG, der im vergangenen Jahr das Namenssponsoring übernommen hat, zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder als Sponsor des VR Bank Triathlons Heilbronn dabei zu sein. Bereits im letzten Jahr waren wir mit der Durchführung der Veranstaltung sehr zufrieden. Der Triathlon hat sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt und ist ein tolles Event für Heilbronn, das den Sport fördert und die Stadt attraktiv macht“, sagt Torsten Schulz, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der VR Bank. „Im letzten Jahr hatten wir bereits ein VR Bank Team am Start. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses in diesem Jahr noch vergrößern konnten. Wir wünschen allen Beteiligten tolles Wetter, viele Zuschauer und ein gutes Gelingen des Events!“

Die Deutsche Triathlon Union (DTU), die über ihre Tochtergesellschaft Triathlon Deutschland gGmbH Veranstalter des Events ist, unterstreicht ebenfalls den besonderen Gemeinschaftsgeist: „Seitdem wir den Event vor einigen Jahren übernommen haben, ist es uns gemeinsam mit der Stadt Heilbronn, dem Stadtmarketing und den Partnern gelungen, nicht nur das Corona-Tief zu überwinden, sondern das Format kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erklärt Oliver Schiek, Leiter Veranstaltungsmanagement der DTU und Geschäftsführer der Triathlon Deutschland gGmbH.

„Ein fast ausverkauftes Starterfeld – und das schon Wochen vor dem Event – ist alles andere als selbstverständlich, aber ein klares Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Fokus liegt jetzt auf der perfekten Umsetzung vor Ort.“

Veranstaltungsleiter Rüdiger Sauer erläutert, an welchen Stellen für 2025 weiter optimiert wurde: „Wir freuen uns, dass wir erneut die BWTV-Liga in unser Konzept integrieren konnten. Besonders stolz bin ich auf die neue Laufstrecke, die nun als Rundkurs mitten durch die Innenstadt verläuft – das wird für Aktive und Publikum gleichermaßen ein Highlight.“

Zudem sei in diesem Jahr ein besonderer Fokus auf die frühzeitige Information der Anwohner gelegt worden. Neben Anschreiben an Haushalte und einer interaktiven Karte mit Streckensperrungen auf der Event-Website wurde auch eine neue Maßnahme ergriffen: „Durch die Integration der Sperrungen in das Navigationssystem Google Maps über den Community-basierten Dienstleister Waze erreichen wir auch Durchreisende frühzeitig und zielgerichtet.“

Im Rahmen des VR Bank Triathlons Heilbronn powered by Audi werden am 1. Juni 2025 drei Distanzen angeboten: