VR Bank Triathlon Heilbronn: Rund 1.500 Sportler am Start

Am 14. Juni heißt es beim VR Bank Triathlon Heilbronn ­powerded by Audi wieder: Schwimmen im Neckar, Radfahren durch das Zabergäu, Laufen mitten durch die Heilbronner Innenstadt – und das auf drei abwechslungsreichen Distanzen.

Der VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi ist auch 2026 frühzeitig ausverkauft. Alle Startplätze über Sprint-, Kurz- und Mitteldistanz sind vergeben. Am 14. Juni 2026 werden damit erneut knapp 1.500 Athletinnen und Athleten in der Neckarstadt an den Start gehen. Neben der Mitteldistanz mit rund 470 Teilnehmenden über 1,9 km Schwimmen, 83 km Radfahren und 21,6 km Laufen stehen auch Rennen auf der Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 45 km Radfahren, 10,5 km Laufen) mit rund 430 Teilnehmenden sowie auf der Sprintdistanz (0,75 km / 22 km / 5 km) mit etwa 250 Starterinnen und Startern auf dem Programm. Zudem sind rund 84 Staffeln über die drei verschiedenen Distanzen gemeldet. Neu hinzu kommt in diesem Jahr zum ersten Mal eine Kombiwertung. Wer die Mitteldistanz beim VR Bank Triathlon powered by Audi sowie den Halbmarathon beim Trollinger erfolgreich absolviert, wird automatisch in die Kombiwertung aufgenommen. Für das Gesamtklassement werden die Zeiten beider Wettkämpfe addiert – die schnellste Gesamtzeit gewinnt. »Wir haben schon damals an das Potenzial des Triathlons geglaubt. Zu sehen, wie sich die Veranstaltung sportlich, organisatorisch und auch als Publikumsmagnet weiterentwickelt hat, bestätigt unsere damalige Entscheidung«, erklärt Candogan Ögüt, Pressesprecher des Titelsponsors, der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG. »Unser Anspruch ist es, regionale Projekte nachhaltig zu fördern, die Menschen bewegen und Gemeinschaft stiften.« Es sei wichtig, so Ögüt, dass Veranstaltungen wie der VR Bank Triathlon Heilbronn nicht nur am Wettkampftag wirken, sondern langfristig Impulse setzen: » Wenn Kinder und Jugendliche den Athletinnen und Athleten zuschauen und vielleicht selbst Lust bekommen, aktiv zu werden, dann entfaltet dieses Engagement genau die nachhaltige Wirkung, die wir mit unserer Förderung erreichen möchten.«

VR Bank Triathlon Heilbronn ­powered by Audi

So. 14. Juni

www.triathlon-heilbronn.de