VR Bank Triathlon Heilbronn: Startschuss für über 1.200 Athleten

Der VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi geht in die nächste Runde. Am 14. Juni heißt es wieder: Schwimmen im Neckar, Radfahren durch das Zabergäu, Laufen mitten durch die Heilbronner Innenstadt – und das auf drei abwechslungsreichen Distanzen.

Mehr als 1.200 Athletinnen und Athleten werden Mitte Juni in der Käthchenstadt an der Startlinie stehen, wenn sich die Innenstadt erneut in eine große sportliche Bühne verwandelt. Neben der Mitteldistanz mit rund 470 Teilnehmenden über 1,9 km Schwimmen, 83 km Radfahren und 21,6 km Laufen stehen auch Rennen auf der Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 45 km Radfahren, 10,5 km Laufen) mit rund 430 Teilnehmenden sowie auf der Sprintdistanz (0,75 km / 22 km / 5 km) mit etwa 250 Starterinnen und Startern auf dem Programm. Zudem sind rund 84 Staffeln über die drei verschiedenen Distanzen gemeldet.

In diesem Jahr gibt es erstmals eine spannende Kombiwertung – ideal für alle Laufbegeisterten! Wer die Mitteldistanz beim VR Bank Triathlon powered by Audi sowie den Halbmarathon beim Trollinger erfolgreich absolviert, wird automatisch in die Kombiwertung aufgenommen. Für das Gesamtklassement werden die Zeiten beider Wettkämpfe addiert – die schnellste Gesamtzeit gewinnt. Nicht nur die Gesamtsiegerinnen und -sieger des VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi können ganz oben auf dem Treppchen stehen. In diesem Jahr wird erstmals der Turbo Bike Award powered by Bike Arena Bender vergeben. Ausgezeichnet werden die schnellste Athletin und der schnellste Athlet auf der Radstrecke der Sprintdistanz.

Projektleiter Rüdiger Sauer zeigt sich überwältigt von der Resonanz: »Das große Interesse zeigt, welche Bedeutung der Triathlon Heilbronn inzwischen für die Region und für die gesamte Ausdauersport-Community hat. Mein Dank gilt allen Athletinnen und Athleten für ihr Vertrauen sowie unseren zahlreichen Partnern, ohne deren Engagement eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre.«

VR Bank Triathlon Heilbronn ­powered by Audi

So. 14. Juni, www.triathlon-heilbronn.de