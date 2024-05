Spannendes Sportspektakel unter neuem Banner: Am -Samstag, 16. Juni werden Sportlerinnen und Sportler beim großen VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi gegeneinander antreten.

Der neue Titelsponsor steht fest: 2024 wird der traditionelle Triathlon in Heilbronn unter dem Banner der VR Bank stehen. » Der Triathlon Heilbronn ist eine herausragende, tolle Sportveranstaltung, die wir sehr gerne unterstützen und fördern«, betont Eberhard Spies, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG. Auch in diesem Jahr soll die Anmeldung über drei Distanzen möglich sein. Angeboten werden neben der vor allem bei Triathlon-Neulingen beliebten Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) auch die Kurzdistanz (1,5 km, 45 km, 10,5 km) und die in der Vergangenheit stets stark nachgefragte Mitteldistanz (1,9 km, 83 km, 21,6 km). Geschwommen wird wie jedes Jahr wieder im Neckar. Um Abstände zwischen den Sportler*innen zu gewährleisten, wird ein Rolling Start durchgeführt. Es handelt sich um eine Wendepunktstrecke, die mit Bojen markiert ist. Die Radstrecke verläuft durch die Weinregion Heilbronnerland und das Zabergäu. »Mit seinen vielen Hügeln bietet die Region eine schöne und abwechslungsreiche Radstrecke«, so die Veranstalter. Die flache Laufstrecke führt entlang des Neckars. Große Bäume säumen das Ufer und spenden ausreichend Schatten. Das Ziel befindet sich in der Altstadt von Heilbronn auf dem Marktplatz.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel: »Der Heilbronner Triathlon hat sich als überregional bekannte Sportveranstaltung in unserer Stadt etabliert und zu einem Magneten für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer entwickelt. Ich freue mich daher sehr, dass wir die gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Triathlon gGmbH fortsetzen und die Veranstaltung Teil unserer vielfältigen Sportlandschaft bleibt«

Expand Foto: Jan Papenfuss

VR Bank Triathlon Heilbronn

Sa. 16. Juni, 10 bis 18 Uhr

Start vor dem Marrahaus am Neckar

www.triathlon-heilbronn.de