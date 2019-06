5. Würth Promi-Biathlon auf der BUGA

Andreas Birnbacher

Beim 5. Würth Promi-Biathlon messen sich am Samstag, 15. Juni 2019, mitten in Heilbronn im Campuspark der Bundesgartenschau DSV-Athleten mit lokaler Prominenz.

An den Start gehen die beiden Biathlon-Stars Franziska Preuß und Vanessa Hinz sowie Viktoria Rebensburg, Olympiasiegerin im Riesenslalom, Svenja Würth, Mixed-Teamweltmeisterin im Skispringen, und der ehemalige Biathlon-Weltmeister mit dem Mixed-Team Andreas Birnbacher. Auch Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, stellt sich der Herausforderung, sich im Laufparcours und am Schießstand zu bewähren. Der ungewöhnliche Staffelwettbewerb wird organisiert von der Adolf Würth GmbH & Co. KG mit dem Biathloncamp Fritz Fischer.

Würth Promi-Biathlon, das bedeutet: Top-Athleten der deutschen Biathlon- und Ski-Szene treten gegen bekannte Hobbysportler aus Politik, Medien und Wirtschaft an. Im Laufparcours werden Kondition und Geschicklichkeit getestet. Am Laserschießstand wird die Treffsicherheit der Sportler auf die Probe gestellt.

Beim 5. Würth Promi-Biathlon treten an: Team Heilbronner Persönlichkeiten, Team Medien, Team BUGA, Team Würth und Team BUGA-Sponsoren, jeweils verstärkt durch einen DSV-Profi. Unter anderem werden die Stadtbotschafterin „Käthchen von Heilbronn“ Jasmin Heyd und der Chefredakteur der Heilbronner Stimme Uwe Ralf Heer um den Titel kämpfen.

Der Startschuss fällt um 12 Uhr im Campuspark. Im Anschluss an den 5. Würth Promi-Biathlon lädt SWR Sport-Moderator Michael Antwerpes ins Würth Sportstudio im Campuspark ein, zur Interviewrunde mit den DSV-Stars. Das Gelände ist wie jeden Tag ab 9 Uhr für die Besucher geöffnet. Zuschauer brauchen die reguläre BUGA-Eintrittskarte.