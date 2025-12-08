We Love MMA, 20.12.25

Nach dem spektakulären Titelkampf zwischen Nikoloz Abramishvili und Eugen Black-Dell in der ausverkauften Porsche-Arena im Oktober 2024 kündigt die »härteste Liga Deutschlands« das nächste Highlight an: Am 20. Dezember steigt steigt die 82. Ausgabe von »We Love MMA« in der Landeshaupt. Die Fans erwartet erneut ein Abend voller Adrenalin, harter Fights und explosiver Stimmung. Kämpfer aus Disziplinen wie Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Judo und Grappling treten im Cage gegeneinander an – ein Mix, der den Reiz des Sports ausmacht. Mit über 300.000 begeisterten Zuschauern zählt We Love MMA zu den größten Mixed-Martial-Arts-Serien Europas und bringt den Sport in Arenen wie die Uber Arena oder die Barclay Arena. Im Dezember wird die Porsche-Arena erneut zum Schauplatz packender Kämpfe auf höchstem Niveau.

We Love MMA, Sa. 20. Dezember, 19 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, c2concerts.de