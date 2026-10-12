We Love MMA 90: Titelkampf von Deutschlands härtester Liga steigt in Stuttgart, 17.10.26

Am 17. Oktober kehrt »Deutschlands härteste Liga« nach Stuttgart zurück: Bei der 90. Ausgabe von We Love MMA verwandelt sich die Porsche Arena erneut in einen Schauplatz für packende Mixed-Martial-Arts-Duelle. Im Mittelpunkt steht der Kampf um den Leichtgewichtstitel bis 70 Kilogramm. Deron Boateng trifft auf Moritz »Dolph« Merten. Das mit Spannung erwartete Titelduell war ursprünglich bereits in Frankfurt angesetzt, musste nach einer Verletzung Mertens jedoch verschoben werden. Nun wird die Titelschlacht in Stuttgart ausgetragen. Für Merten bietet sich die große Chance, sich den begehrten We Love MMA-Gürtel zu sichern. Boateng geht als etablierter Kämpfer in das Duell und will seinen Titel verteidigen und den Gürtel anschließend mit nach Köln nehmen. Auch im Mittelgewicht steht ein Duell auf dem Programm: Nicolas Ighodaro trifft auf den bislang ungeschlagenen Robert Bisso. Beide Kämpfer wollen in ihrer Gewichtsklasse ein Ausrufezeichen setzen und sich mit einer überzeugenden Leistung für weitere große Aufgaben empfehlen. Damit nimmt die 90. Ausgabe von We Love MMA bereits konkrete Formen an. Mit dem Titelkampf zwischen Boateng und Merten sowie dem Mittelgewichtsduell Ighodaro gegen Bisso stehen zwei spannende Begegnungen fest. Die Fans in der Porsche Arena dürfen sich auf einen intensiven Kampfabend freuen mit spektakulären MMA-Fights und einem Titelduell, bei dem es um den begehrten Gürtel im Leichtgewicht geht.

We Love MMA 90, Sa. 17. Oktober, 19 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, c2concerts.de