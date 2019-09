WE LOVE MMA Stuttgart

We Love MMA, eine der größten Mixed Martial Arts-Serien in Europa, baut den Oktagon wieder in Stuttgart auf. Zum Auftakt in die neue Saison hat die härteste Liga Deutschlands einige Hochkaräter zusammengetrommelt, die für geballte Action sorgen.

Die ersten fünf Kämpfe der Fightcard wurden bekannt gegeben und das Schwäbische Publikum darf sich gleich auf zwei Frauenkämpfe freuen.

Spannende Duelle zwischen den Frauen

Hochspannung und packende MMA-Action verspricht das Duell von MMA Europameisterin Judith Ruis aus Filderstadt (Budo – Keller Bonlanden) und Cinja Kiefer (Mirkos Fight Team) aus Offenburg. Judith Ruis gilt als eine der erfahrendsten MMA-Kämpferin in Deutschland mit sieben Profi-Einsätzen bisher. Das Federgewicht gewann den MMA Europameistertitel der ISKA und ist mehrfache Siegerin der deutschen Grappling Liga. Nahezu alle ihrer Kämpfe endeten durch K.O., was den Zuschauern viel Action verspricht. In ihrem ersten Kampf bei We Love MMA wird die Profisportlerin alles dafür geben, um mit einem Sieg in die Kampfsportserie einzusteigen.

Aber auch ihre Gegnerin Cinja Kiefer hat schon Titel gewonnen. So wurde sie letztes Jahr mit dem WM-Gürtel des AFSO Verbandes gekrönt. Schon zu Beginn ihrer Karriere stand Kiefer den besten Kämpferinnen des Landes gegenüber. Zuletzt zeigte sich Kiefer mit zwei imposanten Siegen, durch harte Takedowns und technisch hochwertigem Boxen, von ihrer besten Seite.

Im Fliegengewicht treffen Nicole Berger (Groundfighters Salzburg) und Katharina Dalisda (MMA Spirit) aufeinander. Die Salzburgerin Berger gewann ihren letzten Fight gegen Nadine Hota und bot dem Publikum dabei eine fantastische Show. Bereit für ihren ersten Profi-Kampf wird sich Katharina Dalisda mit aggressivem Striking, ihrem starken linken Haken und zahlreichen guten Kicks präsentieren. Mit ihrem unbändigen Willen und Ehrgeiz wird Katharina Dalisda der Liga zeigen, welches Talent in ihr steckt.

Newcomer gegen Hochkaräter

Aber auch die Männer-Fights versprechen Hochspannung pur. Leichtgewicht-Talent Pascal Hintzen (Pantarei Luta Livre) bekommt es mit MMA-Veteran Simon Eberlein (Team Tiger/Lion Cage) zu tun. 16 Kämpfe hat Eberlein auf seinem Konto, der für seine harten Hände geschätzt wird. Bei We Love MMA 49 trifft er nun auf den Newcomer Pascal Hintzen. Der junge und hungrige Fighter steigt nach einem dominanten Sieg bei We Love MMA 41 in Stuttgart nun zum zweiten Mal in den Cage und will ihn auch hier als Sieger wieder verlassen.

Neben den beiden Newcomer schickt We Love MMA auch zwei internationale Hochkaräter in den Cage. So werden sich im Federgewicht der Schwede Edris Edi Rafigh (Fightcenter Siegen) und der Brasilianer Tobias „Thiago“ Huber (Kongs Gym Karlsruhe) messen. Dieser Kampf verspricht besondere Aufmerksamkeit, denn die beiden Bodenspezialisten werden den Zuschauern keine Zeit zum Blinzeln lassen und einen schnellen Takedown suchen.

Insgesamt 12 Kämpfe stehen am 28. September 2019 in der Carl Benz Arena auf dem Programm. We Love MMA 49 verspricht packende Fights mit einigen der besten deutschen MMA-Sportler und internationalen Hochkarätern. Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglich. Karten für das Kampfsportspektakel in Stuttgart und alle anderen We Love MMA Events gibt es ab 20,00 Euro (incl. VVK-Gebühr) unter der Tickethotline 01806-570070 oder auf www.welovemma.de. Einlass ab 18 Jahren.